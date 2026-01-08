roma
video suggerito
video suggerito

Un lavoratore su tre a Roma e troppo qualificato per il proprio impiego: donne, migranti e giovani penalizzati

Report Cgil su dati Istat: a Roma 535mila occupati sono sovraistruiti. Il fenomeno colpisce giovani, donne e stranieri più della media nazionale.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Francesco Esposito
0 CONDIVISIONI
Immagine

A Roma più di mezzo milione di persone è troppo qualificata rispetto al lavoro che fa. È quanto emerge da un report della Cgil Roma e Lazio elaborato su dati dell'Istat. Nel 2024, in tutta la città metropolitana, erano 535.337 i lavoratori e le lavoratrici con un livello d’istruzione elevato o medio ma impiegati in mansioni di qualifica inferiore rispetto alla loro reale formazione. Parliamo del 29,1% degli occupati, quasi uno su tre. Una media più alta rispetto al 27,4% nazionale.

Il dato è in aumento dell'8,5% rispetto al 2021. Sempre più persone accettano un lavoro che non valorizza il loro percorso di studi. Questa discrepanza, inoltre, non colpisce solo chi ha una laurea o altri titoli accademici. A pesare di più è, infatti, il tasso di ‘sovraistruzione' per chi ha una scolarizzazione nella media, che raggiunge aggiunge il 39,8% con un aumento vertiginoso dell'11,8% rispetto a tre anni prima. Tra gli occupati con alta scolarizzazione, invece, l’incidenza è del 31,0% e stabile rispetto al 2021. Mentre tra quelli con un'istruzione più bassa il valore è molto più contenuto e pari al 6,1%. Qui però si assiste all'aumento più elevato, del 54,9%.

Più sovraistruiti nel settore dei servizi

A Roma più che nel resto d'Italia, insomma, ci sono tante e tanti con un lavoro per qui sarebbero troppo qualificati. Per capire perché avviene questo, può aiutare guardare alle analisi sulla distribuzione della sovraistruzione per professioni e settori economici. Le incidenze più alte si osservano nel commercio, nella ristorazione, nel settore alberghiero, nell'intermediazione monetaria e finaziaria ma anche nelle costruzioni. Il tasso maggiore di sovraistruiti, però, si registra negli altri servizi sociali e alle persone (42,8%).

Leggi anche
Aumentano i contratti ma diminuisce la stabilità, Cgil: "Lavoro nel Lazio sempre più precario"

Livelli più alti fra donne, stranieri e giovani

Ci sono poi altre differenze importanti che emergono dai dati elaborati dalla Cgil Roma e Lazio. Nel 2024 l’incidenza della sovraistruzione è del 32,7% tra le donne e del 26,1% tra gli uomini. Un ulteriore segnale di come il genere costituisca una profonda discriminante nel mercato del lavoro.

C'è poi l'età. I più sovraistruiti sono i giovani, con il tasso che diminuisce progressivamente con l’avanzare dell’età: circa un lavoratore su due fra i 15–24 anni ha una scolarizzazione più alta di quella che richiede il suo impiego; la percentuale scende al 37,6% tra i 25–34 anni, fino a raggiungere il 18,6% oltre i 64 anni.

Anche sulla nazionalità emerge un divario ampio: il 46,0% degli stranieri è sovraistruito, contro il 26,6% fra i cittadini italiani. Lo scarto è più ridotto nella media nazionale: 35,3% tra i migranti e 26,5% di chi ha la cittadinanza italiana. Segno che a Roma si concentrano molti lavoratori e lavoratrici stranieri ben istruiti, che però non trovano impieghi che li valorizzino.

Cgil: "Con nuove mansioni, conoscenze poco valorizzate"

"Questi dati, purtroppo, assieme ad altri indicatori, come quello sui salari e sulla precarietà, confermano un peggioramento delle condizioni di lavoro, delle disuguaglianze e delle discriminazioni che caratterizzano il mercato del lavoro a Roma e provincia", scrive la Cgil di Roma e Lazio. "L’aumento del tasso di overeducation evidenzia come la nuova occupazione venga creata sempre più in mansioni a bassa intensità di conoscenze e scarsamente valorizzate, anche sul piano economico, con il rischio di disperdere e non attrarre le competenze ed impoverire ancora di più il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Serve dare una risposta a quest’emergenza, a partire da un nuovo modello di sviluppo per l’area metropolitana di Roma, su cui insiste oltre il 75% delle lavoratrici e dei lavoratori dell’intera Regione Lazio".

Lavoro
0 CONDIVISIONI
Immagine
Acca Larentia, centinaia di militanti di estrema destra a Roma per “presente” e saluto romano
La frase shock di Mollicone (Fdi): "Croce celtica? Non è simbolo fascista ma religioso, analfabeti"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views