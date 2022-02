Un indagato per la morte di Ciro, l’operaio colpito da una lastra d’acciaio caduta per il vento Ciro Ceccano è morto lo scorso martedì in un’azienda di Sora, in provincia di Frosinone. L’uomo è stato colpito da una lastra d’acciaio mentre stava lavorando.

A cura di Natascia Grbic

C'è un indagato per la morte di Ciro Ceccano, l'operaio morto martedì mentre stava lavorando in un'azienda specializzata nello smaltimento di materiale ferroso a Sora. Si tratta della persona ai vertici della società per cui Ceccano stava prestando servizio insieme al figlio: un atto dovuto, al fine di svolgere tutti gli accertamenti necessari per le indagini. Ciò che preme soprattutto, è ricostruire cosa è accaduto esattamente, in modo da capire se ci siano responsabilità per la morte dell'operaio, che aveva 58 anni ed era altamente specializzato.

Ciro Ceccano, originario di Pescosolido, stava lavorando insieme al figlio in un'azienda specializzata in materiale ferroso quando è stato colpito da una pesante lastra in acciaio caduta a causa del forte vento che stava soffiando nella giornata di martedì. La tragedia è avvenuta davanti agli occhi del figlio, che stava lavorando insieme a lui. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma senza successo. Ciro Ceccano è morto quasi subito per il devastante impatto con la lastra. Anche i carabinieri della compagnia di Sora sono corsi nell'azienda, e hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire ogni aspetto della morte dell'uomo.

L'autopsia sul corpo di Ciro Ceccano sarà eseguita questa mattina alle 10.30, in modo da accertare le esatte cause della morte. In seguito all'esame eseguito dal medico legale, la Procura potrà dare il nullaosta per i funerali, così che la famiglia dell'uomo possa fare le esequie e onorare la memoria del proprio caro, strappato prematuramente alla vita in un incidente di lavoro che mai dovrebbe capitare.