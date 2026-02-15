roma
video suggerito
video suggerito

Un cliente si sente e male e muore, chiuso un B&b irregolare a San Pietro

La morte improvvisa di un cliente ha fatto scattare i controlli in un B&b in zona Prati a Roma. È emerso che i clienti non venivano registrati.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessia Rabbai
94 CONDIVISIONI
Immagine

Ospitava clienti non registrati un B&b in zona Prati, vicino San Pietro a Roma all'interno del quale un uomo si è sentito male ed è morto. I fatti risalgono a mercoldì 11 febbraio scorso. Da quanto si apprende si tratta di un cliente che soggiornava all'interno della struttura ricettiva. I poliziotti hanno chiuso temporaneamente l'attività per dieci giorni con un'ordinanza firmata dal questore di Roma Roberto Massucci.

Si tratta di un B&b che si trova al centro di Roma. I sigilli per svolgere gli accertamenti necessari, nel frattempo i gestori dovranno regolarizzare il loro operato, registrando come previsto dalle disposizioni che riguardano sicurezza pubblica, antiterrorismo e statistica turistica. La riapertura dipenderà dall'esito dei controlli che gli agenti svolgeranno nei prossimi giorni per accertare eventuali ulteriori irregolarità.

La chiusura del B&b è avvenuta a seguito di un fatto di cronaca. Purtroppo un uomo è deceduto presumibilmente per un malore. Al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata una chiamata con la richiesta d'intervento dei soccorsi. Nel B&b ricevuta la segnalazione sono arrivati anche i poliziotti del Commissariato Borgo, che hanno trovato l'uomo deceduto all'interno della sua camera e hanno fatto degli accertamenti anche sull'operato della struttura.

Leggi anche
Si sente male durante l'allenamento di Muay Thai: morto a Roma il maresciallo Lorenzo Vernaglione

Dalle verifiche è emerso che la permanenza di alcuni clienti non è stata regolarmente registrata, né sono stati inviati i relativi documenti d'identità in questura, come da prassi. Un modo di fare che potenzialmente permette a chiunque voglia di soggiornare passando inosservato e che incide sulla sicurezza.

Cronaca
94 CONDIVISIONI
Immagine
Chi è Davide Ernesti, tifoso della Lazio che ha ucciso a coltellate l’ultrà Giovanni Bernabucci
Chi era Giovanni Bernabucci: le trasferte per la Lazio e le liti con il killer
Ucciso Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto 'La Iena'
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views