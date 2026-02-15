Un cliente si sente e male e muore, chiuso un B&b irregolare a San Pietro

La morte improvvisa di un cliente ha fatto scattare i controlli in un B&b in zona Prati a Roma. È emerso che i clienti non venivano registrati.

Ospitava clienti non registrati un B&b in zona Prati, vicino San Pietro a Roma all'interno del quale un uomo si è sentito male ed è morto. I fatti risalgono a mercoldì 11 febbraio scorso. Da quanto si apprende si tratta di un cliente che soggiornava all'interno della struttura ricettiva. I poliziotti hanno chiuso temporaneamente l'attività per dieci giorni con un'ordinanza firmata dal questore di Roma Roberto Massucci.

Si tratta di un B&b che si trova al centro di Roma. I sigilli per svolgere gli accertamenti necessari, nel frattempo i gestori dovranno regolarizzare il loro operato, registrando come previsto dalle disposizioni che riguardano sicurezza pubblica, antiterrorismo e statistica turistica. La riapertura dipenderà dall'esito dei controlli che gli agenti svolgeranno nei prossimi giorni per accertare eventuali ulteriori irregolarità.

La chiusura del B&b è avvenuta a seguito di un fatto di cronaca. Purtroppo un uomo è deceduto presumibilmente per un malore. Al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata una chiamata con la richiesta d'intervento dei soccorsi. Nel B&b ricevuta la segnalazione sono arrivati anche i poliziotti del Commissariato Borgo, che hanno trovato l'uomo deceduto all'interno della sua camera e hanno fatto degli accertamenti anche sull'operato della struttura.

Dalle verifiche è emerso che la permanenza di alcuni clienti non è stata regolarmente registrata, né sono stati inviati i relativi documenti d'identità in questura, come da prassi. Un modo di fare che potenzialmente permette a chiunque voglia di soggiornare passando inosservato e che incide sulla sicurezza.