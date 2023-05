Un biglietto su quattro è ‘Tap&Go’ a Roma: il ticket acquistato con carta di credito è un successo I dati di Atac mettono in evidenza che ormai un biglietto su quattro, il 25 per cento, viene acquistato con questo metodo e il numero totale dei viaggiatori ‘Tap&Go’ ha superato i 3 milioni con oltre 23 milioni di ‘tap’.

A cura di Enrico Tata

Ogni giorno a Roma circa 50mila ingressi su bus e metro (con punte di 57mila giornalieri) vengono effettuati tramite il meccanismo ‘Tap&Go'. Cioè utilizzando carte di pagamento, prepagate o carte di credito, direttamente ai tornelli o con i validatori sugli autobus. I dati di Atac mettono in evidenza che ormai un biglietto su quattro, il 25 per cento, viene acquistato con questo metodo e il numero totale dei viaggiatori ‘Tap&Go' ha superato i 3 milioni con oltre 23 milioni di ‘tap'. Rispetto al 2022, i dati del primo trimestre dell'anno parlano di più 81 per cento di validazioni ‘Tap&Go'.

Ma chi utilizza questo metodo di pagamento? Atac fa sapere che si tratta soprattutto di cittadini romani, per l'80 per cento. Tra i turisti, il 12 per cento arriva da Paesi extra Ue, soprattutto inglesi e americani. Per quanto riguarda gli europei, spagnoli in testa seguiti da francesi e tedeschi.

Quando viene utilizzato il Tap&Go? Soprattutto per spostamenti in città nel tempo libero e quindi solitamente nel corso del fine settimana. In media il 77 per cento degli utenti usufruisce di questo servizio un solo giorno a settimana. Le stazioni metro dove sono stati registrati più tap sono Termini, Ottaviano e Spagna.

Questo meccanismo, ricorda Atac, è anche rispettoso dell'ambiente e ha consentito di risparmiare 226 quintali di carta, ha generato un minor consumo di 114mila litri di acqua, 1.976 Kw di elettricità e 158 quintali di Co2.

"I dati forniti questa mattina da Atac sull’utilizzo del Tap&Go sono ottimi e ci dicono che dobbiamo proseguire con convinzione sulla strada dell’innovazione tecnologica applicata alla mobilità, a cominciare dalla MaaS – Mobility as a Service, che sarà il prossimo passo sulla trasformazione digitale dell'accesso alla mobilità urbana di Roma”, ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. I dati, ha spiegato ancora l'assessore, "dimostrano l’apprezzamento dei cittadini per l’introduzione del Tap&Go, sistema che permette di pagare i titoli di viaggio direttamente sul bus senza doverli ricercare negli esercizi commerciali autorizzati. La nuova tecnologia garantisce dunque una migliore accessibilità e consente di recuperare efficienza e una parte di quell’evasione tariffaria che spesso è stata deleteria per l’azienda".