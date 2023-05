Un altro incidente tra auto e tram all’incrocio dello scontro con il suv di Ciro Immobile L’incidente di oggi, spiega la polizia locale di Roma Capitale, è avvenuto alle 8 in piazza delle Cinque Giornate all’incrocio con viale delle Milizie. Si sono scontrate un’automobile e un tram della linea 19.

Un altro incidente allo stesso incrocio che è stato teatro dello scontro tra il suv di Ciro Immobile e un tram Atac della linea 19. "Causa incidente in piazza delle Cinque Giornate stiamo limitando la linea tram 19 a Valle Giulia, nella tratta non servita stiamo attivando servizio bus sostitutivi", ha informato Atac su Twitter alle 8.11. Poco dopo la linea è stata riattivata.

Si tratta, come detto, dello stesso identico luogo (qualche metro prima del ponte, per la precisione) dell'incidente che ha visto coinvolto l'attaccante della Lazio. Per quello scontro i vigili urbani, è notizia di oggi, non sono riusciti ad attribuire alcuna responsabilità, poiché tre testimoni sono spariti e non esistono registrazioni della scena. Adesso la palla passa alle assicurazioni, che dovranno stabilire i risarcimenti. Non è escluso che si arrivi a un accordo su un concorso di colpa tra le due parti.

L'incidente di oggi, spiega la polizia locale di Roma Capitale, è avvenuto alle 8 in piazza delle Cinque Giornate all'incrocio con viale delle Milizie. Si sono scontrate un'automobile e un tram della linea 19. È rimasta ferita lievemente soltanto una passeggera a bordo del mezzo pubblico. Quest'ultima è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e accompagnata in codice azzurro al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del I gruppo Prati. Un incidente senza alcuna conseguenza, quindi. Ma accaduto esattamente allo stesso incrocio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto Immobile, rimasto ferito insieme alle due figlie, e che ha causato lo svio dai binari da parte del tram.