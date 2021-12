Ufficiale, il Lazio passa in zona gialla da lunedì 3 gennaio: ricoveri superano soglie critiche Perché il Lazio passerà in zona gialla a partire da lunedì 3 gennaio 2022: i dati dei contagi e dei ricoveri ospedalieri nei reparti ordinari e in quelli di terapia intensiva.

Il Lazio passerà in zona gialla da lunedì 3 gennaio 2022. Oggi arriva l'ufficialità, ma già da qualche giorno l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, aveva dato per certo il cambio di colore dopo Capodanno. Le regole, tuttavia, non cambieranno a causa della zona gialla, la cui differenza più grande rispetto alla zona bianca era rappresentata dall'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto, misura che però il governo ha introdotto per tutta Italia. Per D'Amato il cambio di colore ha un impatto a livello psicologico: "È un segnale di attenzione che arriva all'opinione pubblica e che spinge al rispetto delle regole. In realtà poi è come se stessimo in zona gialla dato che c'è già l'obbligo delle mascherine all'aperto. Per cui non bisogna farne una grande tragedia".

Perché il Lazio passa in zona gialla: i dati dei ricoveri e dei contagi

Nel Lazio i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali della rete Covid sono (dati aggiornati a ieri) 1127 e i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 150. Tradotto in percentuale, il tasso di occupazione dei posti letto è, rispettivamente, 17,5 per cento e 12,5 per cento. Le soglie fissate dal governo per il passaggio in zona gialla sono 15 per cento e 10 per cento. Per questo il Lazio passerà in zona gialla.

Perché il Lazio rischia la zona arancione

I contagi sono in aumentare e i record si susseguono giorno dopo giorno. Se il trend di crescita dei ricoveri ospedalieri continuerà al ritmo attuale, il Lazio passerà in zona arancione fra meno di due mesi (20 per cento di occupazione posti letto in terapia intensiva e 30 per cento nei reparti ordinari sono le soglie da tenere d'occhio per il passaggio). Sono tre, però, le incognite legate a questa previsione: in primo luogo, le misure introdotte dal governo e la somministrazione delle dosi di richiamo dei vaccini potrebbero rallentare la curva. In secondo luogo, tuttavia, al crescere dei contagi, potrebbero aumentare anche i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive. In terzo luogo, infine, alcuni studi dimostrano come la variante Omicron appaia in grado di provocare una malattia meno grave rispetto a Delta, e questo potrebbe determinare un aumento dei contagi (perché si tratta di una variante più contagiosa), ma non un aumento delle ospedalizzazioni.

Le regole della zona gialla

Il passaggio in zona gialla, come ricordato in precedenza, non provocherà alcun cambiamento di regole per i cittadini. Non ci saranno ulteriori misure restrittive se non quelle già introdotte per tutta Italia dal governo: dall'estensione del super green pass al cambio delle regole sulla quarantena, fino all'obbligo di indossare la mascherina Ffp2, per esempio, sui mezzi di trasporto e nei luoghi della cultura come cinema e teatro.