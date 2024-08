video suggerito

Uccide una donna con l’auto sul lungomare di Ardea e scappa: arrestato il pirata della strada Il pirata della strada che ha travolto e ucciso con l’auto un’anziana sul lungomare di Ardea è stato arrestato e portato in carcere. La donna è morta sul colpo per le gravissime ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha travolto con l'auto e ucciso una donna anziana ed è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio e della Tenenza di Ardea hanno arrestato e portato in carcere un uomo di trent'anni, gravemente indiziato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'incidente risale a lunedì 10 giugno scorso ed è avvenuto sul lungomare degli Ardeatini nel Comune di Ardea, in provincia di Roma. Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita, a causa delle ferite gravissime riportate nell'impatto. Rintracciato, ora il pirata della strada dovrà rispondere delle accuse a suo carico davanti all'Autorità giudiziaria.

I carabinieri sono risaliti all'auto pirata

Il provvedimento è scattato a conclusione delle indagini fatte dai carabinieri e coordinate dalla Procura. I militari hanno dato esecuzione alla misura di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'automobilista trentenne, come richiesto dalla Procura. I militari dell'Arma hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Subito dopo l'incidente infatti hanno trovato lo specchietto retrovisore e altri pezzi di scocca dell'auto pirata, nel punto in cui si è verificato l'impatto. Si trattava di una Peugeot, il cui conducente era scappato, facendo perdere in un primo momento le proprie tracce.

L'automobilista si è presentato in caserma

I carabinieri hanno acquisito e analizzato diversi filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Hanno identificato e ascoltato alcuni testimoni e sequestrato lo smartphone dell’uomo. In serata è stato lui stesso a presentarsi in caserma, nella Stazione Carabinieri di Torvaianica, spiegando ai militari di aver avuto un incidente stradale con una persona. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Velletri.