roma
video suggerito
video suggerito

Uccide un cane, lo seziona e mette la carne in una busta: Guardie zoofile lo filmano e lui scappa nei campi

Shock a Sezze, in provincia di Latina: un uomo ha ucciso e sezionato un cane, raccogliendo parte della carne in una busta prima di fuggire. La scena è stata documentata dalle guardie zoofile Fipsas, che hanno consegnato foto e video alla procura di Latina per le indagini.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Francesco Esposito
19 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un episodio di atroce violenza sugli animali è avvenuto la mattina di lunedì 27 ottobre a Sezze, in provincia di Latina, dove un uomo ha ucciso e sezionato un cane. Dopodiché ha raccolto una parte della carne dell'animale e l'ha messa in una busta, prima di fuggire verso le colline circostanti. L'episodio è avvenuto in località Ceriara, sulla strada che collega Sezze a Frosinone. A seguito di una segnalazione, sono intervenute sul posto le guardie ittiche zoofile della Federazione Italiana Pesca Sportiva e attività subacquee (Fipsas), coordinate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, che sono arrivate quando l'uomo aveva già ucciso l'animale. Alla vista degli operatori che gli intimavano di fermarsi, ha frettolosamente raccolto la carne dell'animale, l'ha riposta in una busta ed è scappato attraverso i campi. Le guardie della Fipsas sono, però, riuscite a documentare l'intera scena in pochi minuti.

Filmati della guardie Fipsas nelle mani della procura

Il materiale fotografico e video raccolto sarà trasmesso alla procura di Latina che seguirà il caso. Agli investigatori il compito di ricostruire la dinamica della vicenda e le motivazioni che possono aver spinto l'uomo a commettere un tale gesto. Da chiarire anche se si sono verificati episodi simili nella zona.

Le guardie ittiche zoofile sono volontari della Fipsas che operano da oltre 30 anni su mandato della legge e con l'idoneità di guardia giurata. Il loro campo d'intervento è la tutela ambientale, la salvaguardia dell'ecosistema e la protezione degli animali. Secondo quanto raccontato dagli stessi volontari intervenuti, che si sono anche detti profondamente scossi dall'accaduto, nessuno di loro aveva mai assistito a un episodio di violenza simile.

Cronaca
Latina
19 CONDIVISIONI
Immagine
L’amica di Beatrice Bellucci ancora gravissima: “Lesioni ad arti, torace, pelvi e addome”
Chi è Luca Girimonte, il 20enne alla guida della Bmw
Al vaglio le telecamere e i cellulari
Il papà del conducente della Bmw: "Nessuna corsa clandestina"
Ipotesi gara di velocità tra auto
Un testimone: "Bmw a 200 all'ora, sfida tra amici"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views