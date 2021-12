Ubriaco spacca con una trave le finestre della scuola del figlio: “Gli hanno rubato il giubbotto” L’uomo è stato arrestato dai carabinieri, dovrà rispondere di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarant'anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Frascati dopo aver sfondato con una trave di legno le vetrate della scuola del figlio. Ai militari che lo hanno fermato ha dichiarato di averlo fatto perché il giorno prima qualcuno aveva rubato il giubbotto del figlio in classe. "Una punizione" secondo lui, che sarebbe dovuta servire a ripagarlo del torto subito. Un episodio pieno di violenza nella realtà, che ha spaventato i bambini e le persone presenti nella scuola. L'episodio è avvenuto in via Acquaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca, nel pomeriggio di giovedì. All'interno della scuola erano in quel momento presenti i bambini, che si sono spaventati e sono stati fatti uscire dalla classe dalle maestre, in modo da evitare che si facessero male con i vetri. Solo per caso nessuno è rimasto ferito.

Distrugge le finestre della scuola del figlio con una trave e aggredisce i carabinieri

A quanto si apprende, l'uomo era in evidente stato di alterazione quando è stato bloccato dai carabinieri. Molto probabilmente aveva bevuto, non è chiaro se avesse anche assunto stupefacenti. Il suo gesto gli è costato caro dato che i militari lo hanno arrestato con accuse molto gravi. Senza contare che avrebbe potuto ferire i bambini, che in quel momento si trovavano in classe ignari della follia del 40enne, deciso a distruggere i vetri della classe per punire non si sa chi. Quando i carabinieri sono arrivati, ha aggredito anche loro, che hanno faticato non poco a bloccarlo. Adesso deve rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.