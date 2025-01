video suggerito

Ubriaco picchia la compagna davanti ai figli piccoli e le lancia oggetti: arrestato 31enne Un uomo di 31 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, picchiata per l’ennesima volta davanti ai figli piccoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Anagni per aver picchiato la compagna. L'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia che si verifica nel Lazio, con diversi arresti nelle ultime settimane nei confronti di uomini violenti che rendono la vita impossibile alle loro conviventi, anche quando ex. L'uomo in questione, già noto alle forze dell'ordine per vari precedenti, adesso si trova in carcere a Frosinone con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La compagna, questa volta, non ha avuto bisogno di essere curata in ospedale, cosa già avvenuta in passato dati i numerosi episodi di abuso nei suoi confronti.

Ed è stata proprio la donna a chiamare il 112 la scorsa sera. La 30enne, che abita con l'uomo nella zona periferica di Osteria della Fontana, ha telefonato al Numero unico per le emergenze chiedendo aiuto: esasperata dalle continue violenze del compagno, che giornalmente la picchiava e la umiliava, ha deciso di denunciarlo. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto l'hanno trovata in lacrime, stravolta, mentre cercava anche di consolare i due figli piccoli, che come al solito avevano assistito alle violenze.

La donna ha raccontato che l'uomo, completamente ubriaco, l'ha aggredita verbalmente e poi fisicamente, lanciandole contro oggetti contundenti per farle male. Un'aggressione violentissima, a cui la donna non è riuscita a sottrarsi. A questo si è aggiunta anche la preoccupazione per i figli piccoli, che hanno assistito all'orribile scena, impossibilitati a fare nulla. Ma non era la prima volta che la picchiava: qualche settimana prima era dovuta andare in ospedale a causa delle ferite riportate durante le percosse. L'uomo, adesso, si trova nel carcere di Frosinone, a disposizione dell'autorità giudiziaria.