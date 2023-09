Ubriaco massacra di botte il padre anziano e allettato e riduce in fin di vita Massacrato di botte dal figlio ubriaco e ridotto in fin di vita, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La storia di un anziano invalido e allettato che ha ricevuto una prognosi di 40 giorni.

Immagine di repertorio

Ubriaco, ha massacrato di botte il padre anziano e invalido, lasciandolo a terra in fin di vita. I carabinieri hanno arrestato un uomo di cinquant'anni anni per il reato di maltrattamenti in famiglia. Si tratta di una persona disoccupata e con precedenti, gravemente indiziato, che dovrà rispondere delle accuse a proprio carico. Ad intervenire sono stati i militari della Tenenza di Ciampino. L'ottantunenne ha invece avuto bisogno di urgenti cure mediche ed è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice rosso.

I fatti risalgono agli scorsi giorni, quando è arrivata una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 per una lite in famiglia all'interno di un'abitazione in via Giuseppe Saragat a Ciampino. Una volta arrivati all'indirizzo indicato i militari hanno trovato il cinquntenne ubriaco e lo hanno bloccato. Hanno poi ricostruito il quadro della vicenda, ossia che l'uomo era rientrato a casa in stato di ebrezza e aveva iniziato a litigare per motivi banali con il padre invalido e allettato. Gli si è scagliato contro colpendolo violentemente con calci e pugni sul viso e sul corpo. Percosse che all'anziano hanno provocato gravi lesioni e hanno peggiorato le sue già critiche condizioni di salute, tanto da dover essere trasportato con urgenza in ospedale.

Sul posto è infatti arrivato anche il personale sanitario, che ha preso in carico l'anziano gravemente ferito e lo ha trasferito in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato sottoposto a cure mediche urgenti, ricoverato, ha ricevuto una prognosi di quaranta giorni. I carabinieri hanno inoltre perquisito l'abitazione e all'interno hanno trovato nascosti 1,5 grammi di cocaina, hanno dunque segnalato il cinquantenne come assuntore di stupefacenti alla Prefettura di Roma. Il cinqunatenne è stato poi arrestato e portato in carcere, dove si trova a disposizione dall’Autorità Giudiziaria.