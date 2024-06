Ubriaco distrugge la sua auto sbattendo contro bus, poi riparte e causa altri incidenti a Roma Un uomo va a sbattere con la sua automobile contro un bus a Roma, zona Villa Gordiani, poi prova a scappare e provoca un altro incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas: si vede un uomo a bordo di una decappottabile rossa che ha appena colpito un autobus Atac in zona Villa Gordiani a Roma. È notte, ma non è chiaro se il fatto sia avvenuto oggi o nei giorni scorsi.

L'uomo, probabilmente ubriaco, tenta di rimettere in moto la sua auto, nonostante la ruota sia completamente distrutta. "Fermate tanto t'hanno preso, ma ndo vai. Dai, na notte in celletta", si sente esclamare l'uomo che ha ripreso la scena.

La macchina rossa riparte senza una ruota e prende in pieno il paraurti di una Smart parcheggiata a lato della carreggiata e poi scappa cercando di far perdere le proprie tracce. "Ho ripreso tutto, ho ripreso tutto", si sente ancora dire il passante che ha realizzato il video.