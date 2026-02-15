Ubriaco con un coltello blocca un autobus a Rocca Priora, fermato

Un 35enne ubriaco ha bloccato autobus Cotral rifiutandosi di scendere e mostrando un coltello. I carabinieri lo hanno disarmato e denunciato. Nessun ferito.

Momenti di tensione ieri sera a Rocca Priora, dove un autobus Cotral è rimasto bloccato al capolinea di via degli Olmi a causa di un passeggero ubriaco che non voleva scendere. L’uomo, un trentacinquenne di origini moldave con precedenti, era salito a bordo come un normale passeggero, ma al termine della corsa si è rifiutato di lasciare il mezzo. Secondo quanto riferito, aveva con sé anche un coltello, che teneva in mano mentre parlava in modo confuso e agitato. L’autista, non riuscendo a terminate il servizio e preoccupato per la sicurezza, ha subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Frascati. I militari hanno trovato l’uomo ancora seduto sul bus, visibilmente ubriaco e in uno stato di forte agitazione. Alla vista delle divise, però, il trentacinquenne si è calmato e ha smesso di opporsi. I militari sono riusciti a disarmarlo senza difficoltà e a farlo scendere in sicurezza, evitando che la situazione degenerasse.

Dopo averlo identificato, l’uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e per interruzione di pubblico servizio, visto che il bus non ha potuto ripartire né essere messo in rimessa. Il coltello è stato sequestrato. A causa del suo stato di alterazione, il 35enne è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Frascati, dove i medici lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari. Nessun passeggero né l’autista fortunatamente ha riportato ferite o conseguenze. Grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine, la situazione si è conclusa senza ulteriori problemi.