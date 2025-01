video suggerito

Ubriaco bacia in bocca una bimba di 5 anni davanti alla mamma: condannato per violenza sessuale Condanna in primo grado a due anni e mezzo di reclusione, provvisionale e risarcimento è quanto stabilito dai giudici per un 44enne a processo per violenza sessuale. Ha baciato in bocca una bimba di 5 anni davanti a sua mamma. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due anni e mezzo di reclusione è la pena che il giudice ha stabilito nei confronti di un quarantaquattrenne per violenza sessuale su minore. Questa è la condanna in primo grado per l'uomo, che ubriaco avrebbe baciato sulla bocca una bambina di cinque anni davanti a sua mamma. La donna, sconvolta, ha denunciato tutto ai carabinieri.

Bacia in bocca una bambina di 5 anni davanti a sua mamma

I fatti risalgono al 2019, come riporta la testata locale Tuscia Web si sono verificati a Civita Castellana, un Comune della provincia di Viterbo. Erano circa le ore 18.30, mamma e figlia camminavano in strada quando improvvisamente le ha raggiunte un uomo ubriaco.

L'uomo le ha avvicinate con una scusa. Ha chiamato la donna, dicendole di conoscere suo fratello e che voleva dirle una cosa per lui. Ma stava mentendo, il suo obiettivo era avvicinarsi alla bambina. Così una volta accanto a lei, le ha accarezzato la schiena e l'ha baciata sulla bocca.

Leggi anche Nonno abusa della nipote 11enne per anni: condannato per violenza sessuale

Condanna in primo grado, provvisionale e risarcimento

Raccolte le informazioni e fatta la denuncia, i carabinieri hanno mandato l'informativa alla Procura della Repubblica di Viterbo. L'uomo è stato rinaviato a giudizio e la Corte d’Assise lo ha condannato in primo grado, disponendo anche una provvisionale di mille euro sia per la madre, che per la figlia e un risarcimento, che sarà da quantificare in sede civile.

Violenta la nipotina ora rischia il processo

Un altro episodio di violenza sessuale su minore accaduto nel Viterbese è quello di un uomo che avrebbe abusato della nipote tredicenne e ora rischia di finire a processo. Le indagini sono partite da quanto scritto dalla bambina in un tema fatto in classe: "Nonno mi tocca, non voglio più andare da lui". Il settantenne è indagato per violenza sessuale pluriaggravata, a causa dell'età della vittima e del vincolo di parentela.