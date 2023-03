Ubriaca e drogata, mamma umilia, picchia e minaccia per anni i suoi figli piccoli La donna, stando a quanto ricostruito dai pm della procura di Tivoli, agiva sempre ubriaca o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Le vittime sono il compagno di 38 e i figli di 12, 11 e 2 anni.

A cura di Enrico Tata

Intimidazioni, violenze fisiche, umiliazioni, ingiurie e minacce ripetute per anni nei confronti del marito e dei figli piccoli. Di questo è accusata R.F., 32 anni, domiciliata a Tivoli. La donna, stando a quanto ricostruito dai pm della procura di Tivoli, agiva sempre ubriaca o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Le vittime sono il compagno di 38 e i figli di 12, 11 e 2 anni. Gli agenti del commissariato locale hanno eseguito una ordinanza cautelare chiesta dagli inquirenti e disposta dal gip.

Stando a quanto si apprende, il principale obiettivo della donna era il compagno, ma tutto ciò che avveniva era sotto gli occhi dei piccoli. In alcune occasioni, secondo quanto ricostruito, il 38enne è stato colpito con calci e pugni e in altre addirittura con una bottiglia di vetro. In un caso, inoltre, è stato minacciato con un coltello della cucina. Neanche i figli, tuttavia, sono stati risparmiati dalla violenza della mamma. Anche loro, infatti, sono stati oggetto di violenze e minacce, intimidazioni e umiliazioni.

Dopo una lunga indagine eseguita dai poliziotti della squadra specializzata nella violenza di genere e minori del commissariato distaccato di Tivoli, i pm hanno chiesto al gip del tribunale di Tivoli l'applicazione nei confronti dell'indagata di un'ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cioè il compagno, con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo. Nei confronti della donna è stata inoltre disposta la sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale. Per il momento, quindi, i figli vivranno con il compagno.