Tuscolano, litiga con l’ex compagna al ristorante e le spara: arrestato Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco ieri sera. A spararle l’ex compagno che si è dato alla fuga: rintracciato dagli agenti, è stato arrestato.

Le ha puntato la pistola contro e ha sparato un colpo, uccidendola. Questo è quanto avvenuto ieri sera, venerdì 13 gennaio, nel quartiere Appio Latino, a pochi passi dalla stazione Tuscolana. Al civico 42 di via Amelia, davanti al ristorante Brado, un uomo di 62 anni ha ucciso l'ex compagna, una donna di 27 anni, a colpi di arma da fuoco. Poi è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

La lite nel ristorante

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe raggiunto il locale dove la donna stava cenando insieme al fratello, forse per un tentativo di riconciliazione, come scrive il Corriere della Sera. Una volta arrivato al locale, però, è scoppiato l'ennesimo litigio tanto che il proprietario del ristorante si è visto costretto a chiedere ai due di allontanarsi per non disturbare gli altri clienti.

È stato propio in quel momento, appena fuori dal locale, che l'uomo ha estratto l'arma e ha puntato contro la donna. Poi ha sparato. Una volta colpita l'ex compagna, è salito in auto ed è fuggito verso via Tuscolana.

Il decesso della donna e l'arresto

Mentre l'uomo si dava alla fuga, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 per soccorrere la donna. Una volta giunti sul posto, però, dopo aver provato a rianimarla, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, a causa delle ferite riportate in seguito allo sparo, esploso a distanza molto ravvicinata. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e del medico legale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono immediatamente arrivate le forze dell'ordine che hanno circondato l'area in cui è avvenuto lo sparo: fra loro gli agenti della Squadra Mobile e il pm del gruppo del pool antiviolenza. Altre pattuglie, invece, si sono messe alla ricerca dell'uomo, intercettato nella zona fra Colle Salario e Fidene. Il 62enne è stato arrestato dal reparto volanti.