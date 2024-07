Turisti catturano un gabbiano a Trastevere: l’animale intrappolato per scattare una foto Salvo Sottile ha denuciato il comportamento di due turisti a Trastevere, pubblicando un video sui social network. Un gabbiano catturato e stretto tra le mani per scattare un selfie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Frame dal video X di Salvo Sottile

Due fidanzati ridono e scherzano, mentre lui stringe tra le mani un gabbiano, che prova con tutte le sue forze a divincolarsi, mentre loro si divertono. A denunciare l'episodio il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Salvo Sottile, che sul social X ha pubblicato un video. "Roma. Il turista che cattura il gabbiano per farsi la foto" si legge nel post. Un esempio di come spesso, pur di realizzare un contenuto per i social network, che sia una foto o un video, e per "impressionare" i follower, si è disposti a fare anche cose senza senso e o a mettere in atto comportamenti irresponsabili, talvolta anche violenti.

I turisti immortalati nel video erano a spasso per i vicoli di Roma, trascorrendo momenti spensierati e indimenticabili in quella che in tutto il mondo è nota come Città Eterna, con i suoi meravigliosi monumenti e musei. Le immagini mostrano come i due, probabilmente una coppia di fidanzati o marito e moglie, si sono divertiti nel prendere di mira un gabbiano, uno dei tanti in città. Lui si è avvicinato al muretto sul quale era appollaiato e lo ha afferrato, stringendolo tra le mani. Una presa non gradita dall'uccello, che tra le risate dei due, ha cercato di liberarsi con tutte le sue forze, tentando di beccarlo e di volare via.

Una scena che stringe il cuore vederla. I gabbiani infatti per molti cittadini e non solo sono ospiti indesiderati della città, reputati sporchi quasi al pari dei ratti, in quanto vengono attirati dai rifiuti e molesti. Ciò che si dimentica a volte però è il fatto che anche gli animali che non piacciono vanno rispettati e non va fatto loro del male. Il turista infatti non si è minimamente preoccupato se in quel momento stesse facendo del male al gabbiano. Tutto ciò per scattare un selfie di cattivo gusto e senza rispetto nei confronti degli animali.