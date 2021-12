Turista statunitense in luna di miele cade da ponte Amedeo di Savoia: si trova in prognosi riservata Una turista statunitense è caduta da ponte Amedeo di Savoia nella serata di mercoledì e adesso si trova in prognosi riservata al San Camillo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella serata di mercoledì scorso, 22 dicembre: una donna, una turista statunitense di 34 anni che si trovava a Roma per il viaggio di nozze, è caduta dal ponte Principe Amedeo di Savoia Aosta, che collega una sponda all'altra del fiume Tevere all'altezza della Città del Vaticano, a pochi passi da Castel Sant'Angelo. I due, moglie e marito, stavano percorrendo la strada che li avrebbe riportati in hotel dopo una serata passata nel centro di Roma, come facevano spesso in questi giorni di vacanza. Stando a quanto è stato dichiarato dal marito, un 35enne anche lui originario di New Orleans negli Stati Uniti d'America, nel corso dell'interrogatorio alla polizia, i due si sarebbero fermati in prossimità del ponte e la ragazza si sarebbe seduta proprio sul parapetto, con le spalle verso il vuoto, forse per una foto ricordo della loro esperienza in Europa. A questo punto, forse per una perdita di equilibrio, sarebbe caduta accidentalmente compiendo un volo di 12 metri prima dell'impatto contro la banchina del Tevere.

Le condizioni della 34enne

Il marito, con cui la donna si era sposata alla fine del mese di ottobre scorso, ha immediatamente allertato il 118. Le condizioni della 34enne al momento dell'arrivo dei medici sono state considerate molto gravi, viene immediatamente trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo, in zona Monteverde e oggi è ancora in prognosi riservata. Sul posto si sono recate anche alcune volanti della Polizia di Stato e della Scientifica: nessuna ipotesi, infatti, è ancora stata scartata anche se per il momento sembra che la caduta sia dovuta ad una causa accidentale.