Turista si sente male, Gianluca tassista eroe gli salva la vita con il defibrillatore Gianluca, tassista eroe, ha salvato la vita a un turista, che ha avuto un malore a Termini. Lo ha soccorso con il defibrillatore ed è riuscito a rianimarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Un turista irlandese ha accusato un malore a Termini, ma ha avuto la fortuna d'incontrare un tassista, che lo ha soccorso con il defibrillatore e gli ha salvato la vita. Protagonista della vicenda è Gianluca, che con l'auto bianca sormontata dalla scritta ‘taxi', accompagna in giro per la città cittadini e turisti. Uno di quegli autisti sui quali chi è in visita nella Capitale chiama per raggiungere hotel o i luoghi d'interesse, che riaccompagnano a casa gli studenti fuorisede dopo le serate dei fine settimana, quando le metropolitane sono chiuse e ai quali a volte ci si affida durante gli scioperi dei mezzi di trasporto o si è in forte ritardo a un appuntamento di lavoro, alla partenza di un Frecciarossa o di un volo e non si vuole o non si può ricorrere all'auto privata.

Per Gialuca oggi era una giornata di lavoro come un'altra, dopo aver fatto salire e scendere diversi clienti nelle più disparate destinazioni tra piazze e strade romane, si è trovato davanti un fatto insolito. Una di quelle situazioni in cui avere una preparazione alle spalle è necessario, ma anche saper mantenere sangue freddo e agire con tempestività. Ha visto un uomo a terra, per strada, privo di sensi. Il tassista senza pensarci un attimo ha afferrato il defibrillatore in dotazione al suo taxi ed è sceso dall'auto. Si è avvicinato all'uomo e ha sistemato il macchinario sul suo corpo. Dopo averlo azionato ha avuto un sussulto ed è riuscito a rianimarlo, salvandogli la vita.

Gualtieri: "Roma è grata a chi si prende cura degli altri"

Il gesto del tassista non è passato inosservato al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che lo ha ringraziato pubblicamente con un post condiviso sui social network: "Ringrazio a nome della città Gianluca, il tassista che oggi a Termini ha salvato la vita a un turista. Vedendolo a terra per un malore, è intervenuto col defibrillatore in dotazione al suo taxi, riuscendo a rianimarlo. Roma è grata a chi come Gianluca si prende cura degli altri".

Leggi anche Gianluca Stafisso morto in un centro per l'immigrazione di Tokyo

L'assessore Onorato: "Mi auguro che il gesto faccia il giro del mondo"

A commentare la notizia del salvataggio a Termini anche l'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato: "Grazie a Gianluca, Lione 2, il tassista che salvando la vita al turista ha dimostrato il grande cuore di una categoria che lavora tra mille difficoltà. Ho avuto modo di parlarci personalmente e di fargli i miei complimenti per la tempestività del suo intervento. Con lui e con l’associazione ‘Taxi Roma Capitale', che raccoglie fondi per dotare di defibrillatori i taxi, abbiamo aperto una collaborazione già da tempo. Mi auguro che questo bel gesto faccia il giro del mondo, dando il giusto merito ai tassisti romani e alla nostra città".