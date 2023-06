Turista sfregia il Colosseo scrivendo il nome della fidanzata: rischia una maxi sanzione (VIDEO) Il gesto, ripreso in un video, ha fatto in breve tempo il giro del web. Il ragazzo, che mostra il suo volto, rischia una maxi sanzione.

A cura di Beatrice Tominic

Immagini dal video. Il ragazzo che sfregia il Colosseo e qualche simbolo dell’incisione.

Lo hanno ripreso mentre era intento a sfregiare uno dei monumenti più famosi del mondo, il Colosseo. E ora rischia una maxi sanzione. È successo nei giorni scorsi, a Roma. Un ragazzo, probabilmente un turista inglese o americano, era in visita con la fidanzata quando ha deciso di omaggiarla scrivendo il suo nome, Hayley e 23, forse come riferimento all'anno, su uno dei muri più antichi del mondo.

Fra un movimento e l'altro, si gira e il suo volto appare nel video: qualora fosse riconosciuto, potrebbe essere costretto al pagamento di una maxisanzione. Secondo quanto previsto in questi casi, potrebbe essere multato e costretto al pagamento di quasi 20mila euro.

Il video postato online

Pochi secondi di video in cui, però, si riesce a vedere chiaramente il gesto compiuto e il volto dell'autore: hanno fatto il giro del web, prima su Reddit e poi su Youtube. Il ragazzo si appoggia al muro e inizia a scrivere. Mentre lei, con un vestitino bianco, aspetta al suo fianco che abbia finito, il ragazzo, in bermuda e con lo zaino in spalla, si alza sulle mezzepunte, pronto a scrivere.

Mano e braccio sinistro appoggiato al muro per mantenere la stabilità, usa la mano destra per scrivere. Impugnando quello che sembra essere un mazzo di chiavi, si mette con pazienza a formare le lettere, ogni tanto si volta per guardarsi intorno con fare furtivo e verificare che nessuno lo stia osservando, essendo forse a conoscenza del rischio che sta correndo.

"Ma sei serio?", si sente dire dalla persona che ha ripreso la scena prima di insultarlo. Nonostante le offese, il ragazzo continua imperterrito a sfregiare il monumento.

Il commento del ministro Sangiuliano

Non appena appreso quanto accaduto, il ministro della Cultura Sangiuliano si è espresso: "Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata – ha commentato, aggiungendo – Spero che chi ha compiuto questo gesto all'Anfiteatro Flavio, venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi". Purtroppo, però, non si tratta della prima volta: un episodio simile era già accaduto nel settembre del 2019.