Turista picchiato e minacciato con un coltello alla gola: arrestata banda incubo del centro di Roma

A cura di Natascia Grbic

Quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Si tratta di quattro giovani che derubavano i turisti nel centro storico della capitale, spesso aggredendoli e minacciandoli. L'ultima rapina è stata ai danni di un turista tedesco di trent'anni, accerchiato e minacciato con un coltello. La vittima ha sporto immediatamente denuncia ai carabinieri, che sono riusciti a rintracciare subito la banda. Tutti e quattro i ragazzi sono stati arrestati e portati in caserma.

L'episodio è avvenuto la scorsa sera al centro di Roma. Un turista tedesco di trent'anni ha chiamato il 112, denunciando di essere stato appena rapinato da un gruppo di ragazzi. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza. Il ragazzo ha spiegato che stava camminando in via del Colosseo quando è stato accerchiato dai quattro sconosciuti che, dopo averlo minacciato puntandogli un coltello alla nuca, lo hanno picchiato, portandogli via il portafoglio. Il giovane, spaventato perché era in minoranza e soprattutto per il coltello puntato al collo, gli ha dato il portafoglio, all'interno del quale c'erano più di 300 euro.

I carabinieri si sono messi subito sulle tracce della banda. I quattro responsabili della rapina non si erano mossi molto, e sono stati trovati dai militari poco distante, in largo Gaetano Agnesi. Addosso gli hanno trovato i 385 euro del ragazzo tedesco, oltre a un coltello multiuso e a sei dosi di hashish. La vittima ha confermato il riconoscimento dei quattro, che sono stati quindi arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso e portati in caserma. Processati per direttissima a piazzale Clodio, il giudice ha convalidato l'arresto: per due è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per gli altri due il divieto di dimora nel comune di Roma.