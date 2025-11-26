Turista morto nel crollo di un palazzo: chiuse le indagini, in 4 rischiano il processo per omicidio colposo

La Procura ha chiuso le indagini sul crollo del palazzo a Monterverde in cui è morto un turista. In quattro rischiano di finire a processo per omicidio colposo.

La palazzina crollata a seguito di un’esplosione per fuga di gas e il turista morto

Quattro persone rischiano di finire a processo per il reato di omicidio colposo per la morte del turista scozzese 54enne Grant Paterson. L'esplosione tra via Vitellia e via Pio Foà nel quartiere Monteverde è avvenuta a seguito di una fuga di gas, che ha provocato il crollo di una palazzina domenica 23 maggio 2025. La Procura della Repubblica di Roma ha infatti chiuso le indagini sul crollo. Ad indagare sull'accaduto sono stati i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti relativi al caso.

Chi sono i quattro che rischiano di finire a processo per il crollo a Monteverde

A rischiare di finire a processo per l'esplosione della palazzina a Monteverde Vecchio a seguito della quale è crollato un palazzo ed è morto un turista sono quattro persone, alle quali i pm, coordinati dall'aggiunto Giovanni Conzo, hanno notificato l'atto. Si tratta nello specifico dell'istallatore dell'impianto a gas, dell'usufruttuaria della palazzina, del gestore della casa e dell'architetto. L'architetto inoltre dovrà rispondere anche del reato di false attestazioni di conformità dell'immobile alla normativa.

A causare l'esplosione un'errata installazione dell'impianto a gas

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine, a seguito degli acceretamenti dei carabinieri e ad una consulenza tecnica di un ingegnere l'edificio è crollato a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas. Ciò sarebbe da ricondurre, dall'errata installazione dell'impianto a gas avvenuta nel 2022. La palazzina di due piani è crollata intorno alle ore 8.30, quando un boato ha svegliato il quartiere. Uno stabile che faceva parte delle ex scuderie di Villa Pamphili poi trasformate in abitazioni.

Paterson è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco ed è stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Ha riportato ustioni di terzo grado sul 75 per cento del corpo e diversi traumi alle gambe, le sue condizioni erano gravissime. Paterson è morto in ospedale dopo una settimana d'agonia.