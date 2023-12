Turista cade sulle scale mobili a Termini, tre ore di attesa per l’ambulanza Un turista milanese ha atteso tre ore a Termini per essere soccorso dall’ambulanza. La rete ospedaliera è sotto stress sia per l’incendio all’ospedale di Tivoli, sia per l’aumento di casi covid e influenza.

A cura di Natascia Grbic

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto d'archivio.

Un turista milanese è caduto oggi alla stazione Termini di Roma, facendosi molto male a una gamba. Non riusciva ad alzarsi per una sospetta frattura, ed è così rimasto a terra aspettando che arrivassero i soccorsi. Ci sono volute tre ore però all'ambulanza per raggiungere il malcapitato.

A riportarlo è l'Adnkronos. L'uomo, che attualmente è ricoverato al policlinico Umberto I, stava andando a fare un giro in galleria in attesa che arrivasse il treno che l'avrebbe dovuto portare a Milano insieme alla moglie. Sulle scale mobili però, la caduta inaspettata, che gli ha causato molto dolore, bloccandolo a terra. Ad aiutare il turista le forze dell'ordine, che hanno formato un cordone intorno all'uomo per evitare che altre persone potessero fargli male. I negozianti hanno provveduto a portare acqua e cibo nell'attesa dell'ambulanza.

Fonti sanitarie hanno riferito ad Ansa che la rete ospedaliera sarebbe in grossa difficoltà sia per aver assorbito i pazienti dell'ospedale di Tivoli, sia per l'aumento di casi covid e dell'influenza. Le ambulanze sono bloccate nei pronto soccorso della capitale causando ritardi e tempi dilazionati soprattutto per i codici la cui gravità è ritenuta molto bassa. Come nel caso del povero turista, rimasto a terra oltre tre ore in attesa di essere soccorso.

Non si sa quando la situazione potrà rientrare. I casi covid stanno aumentando, così come quelli di influenza. L'ospedale di Tivoli non sarà agibile per diverso tempo, e i nosocomi romani dovranno sopperire a questa mancanza. Il rischio è che la fragile rete ospedaliera romana, già sotto stress in tempi normali, si affatichi ancora di più, facendo fatica a gestire le emergenze.