Turista abbandona il gruppo e si perde nel bosco: la trovano in fin di vita e muore in ospedale Non ce l’ha fatta la turista 85enne che si è persa nel bosco di Poggio Bustone. Lasciato il gruppo per tornare indietro, non ha trovato il sentiero. Rinvenuta in fin di vita, è deceduta in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

È morta la turista tedesca di ottantacinque anni dispersa nel bosco nel Comune di Poggio Bustone, in provincia di Rieti. Annalise Gundermann è stata ritrovata in condizioni di salute disperate, era molto debole e a nulla sono serviti purtroppo i soccorsi tempestivi. Trasportata con l'elicottero all'ospedale San Camillo de Lellis, è deceduta. Secondo le informazioni apprese la donna che era in Italia per una vacanza stava facendo una gita alla scoperta del territorio del Lazio e di luoghi al di fuori della Capitale. Era insieme al suo gruppo e stava facendo una passeggiata al santuario del Sacro Speco, quando avrebbe deciso di tornare indietro per cause non note, ma non è più riuscita a immettersi nel sentiero e si è persa.

Le forze dell'ordine, ricostruendo i suoi ultimi movimenti e ascoltando le testimonianze di chi era con lei, hanno accertato che l'anziana ha cercato di riunirsi agli amici, ma non è più riuscita a trovarli. Con il passare delle ore ha fatto buio, ha piovuto e le temperature sono scese. La donna è rimasta sola nel bosco, all'aria aperta, in condizioni meterologiche avverse. Quando le persone che erano in viaggio con lei si sono rese conto che in realtà non era rientrata alla base, è partita la segnalazione e sono scattate le ricerche. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte e percorso decine di chilometri sulle sue tracce, con l'aiuto dei cani e dell'elicottero, con un grande dispiegamento di uomini e donne. Quando l'hanno ritrovata era in fin di vita. Disperata la corsa in ospedale nel tentativo di salvarla. Purtroppo nonostante l'intervento dei sanitari è deceduta.