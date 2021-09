Tullio Solenghi candidato a Trevignano. Ma gli avversari: “Mai visto” L’attore Tullio Solenghi è candidato nella lista ‘Trevignano partecipa’ a sostegno della candidata sindaca Federica Montanucci, che alle prossime elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre sfiderà la prima cittadina uscente Claudia Maciucchi. I sostenitori di quest’ultima però sostengono: “Mai visto agli eventi culturali organizzati dall’amministrazione”.

A cura di Enrico Tata

Tullio Solenghi candidato a Trevignano Romano, paese sulle sponde del lago di Bracciano dove vive da circa quindici anni. Il suo nome compare nella lista ‘Trevignano partecipa' a sostegno della candidata sindaca Federica Montanucci, che alle prossime elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre sfiderà la prima cittadina uscente Claudia Maciucchi. L'attore ha spiegato la ragione di questa scelta al giornale locale L'Agone: "Il motivo? Amo questo paese, è diventata la mia casa e ho un sogno: che Trevignano Romano diventi bandiera blu anche della cultura. Qui abitava un mostro sacro del nostro teatro, Franca Valeri. Non è mai stata coinvolta in nessun progetto non capendo che contributo avrebbe potuto dare una delle più grandi attrici del ‘900. Io nel mio piccolo, insieme a Federica Montanucci sindaco, voglio essere chiamato in causa, per lavorare concretamente affinché Trevignano Romano diventi anche e soprattutto un luogo di cultura”. La candidata ha spiegato all'agenzia AdKronos che nel programma c'è l'intenzione di riattivare il vecchio teatro e promuovere un programma permanente di spettacoli. "Abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso, la natura ci ha fatto un grande regalo e noi abbiamo la responsabilità di preservarlo. Andrebbe invece studiato un progetto turistico diverso. È da tempo che non c'è progettualità e a me piacerebbe allungare la stagione turistica", ha dichiarato ancora Montanucci.

I sostenitori della sindaca uscente, tuttavia, sostengono che Solenghi non si è mai fatto vedere agli eventi organizzati dall'amministrazione. Riporta Repubblica.it: "Abbiamo organizzato oltre 200 eventi culturali ma Solenghi, che pure da molti anni vive qui, non si è mai fatto vedere o sentire e mai ha partecipato a eventi pubblici, tranne a quelli per Franca Valeri, nonostante le nostre numerose sollecitazioni".