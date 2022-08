Tufello, rissa a colpi di stampelle tra due vicine 90enni: “Gattara i tuoi animali sporcano” Per riportare la calma nella palazzina di via Monte Massico è stato necessario l’intervento di una volante della polizia. Il litigio degenerato in rissa è partito dai gatti di una delle due signore, “accusati” di sporcare il pianerottolo.

A cura di Redazione Roma

Un litigio tra due anziane vicine è finita in rissa in una palazzina popolare al Tufello, più precisamente in via Monte Massico nel cuore del quartiere. I fatti – riportati sull'edizione odierna del quotidiana il Messaggero nelle pagine dalla cronaca di Roma – sono avvenuti nella mattinata di ieri, e gli eventi sono scaturiti dall'ennesimo litigio tra le due dirimpettaie. Al centro dello scontro tra le due anziane signore novantenni le gatte di una delle due, accusati di "sporcare" il pianerottolo. E dalle parole si è passati presto agli insulti e poi alle mani, con una delle due che ha aggredito l'altra a colpi di stampella dopo essere stata accusata di essere una "gattara".

Per calmare la situazione sono dovuti intervenire i vicini, richiamati dalle urla e dagli insulti. Ma neanche questo è bastato, e a loro volta i vicini hanno preso le parti di una o dell'altra signora facendo dei gatti un affaire condominiale, così sono giunti gli agenti del Reparto Volanti. I poliziotti di pattuglia hanno salito le scale per riportare la calma tra le due tifoserie, tranquillizzando le due signore estremamente agitate, non un bene visto la loro età, e prima che avessero un malore le hanno riportate alla ragionevolezza invitandole a trovare una soluzione ai problemi di vicinato senza ricorrere alle mani.

Alla fine, nessuna delle ha sporto denuncia e il pace è, per ora, tornata nel condominio con l'invito alla proprietaria degli animali di vigilare sulla pulizia degli spazi comuni qualora i suoi gatti si allontanassero dall'appartamento per una giretto tra scale e pianerottoli. Una soluzione pacifica che è parsa mettere d'accordo tutti.