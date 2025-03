video suggerito

Truffata Federica Burger, moglie di Enrico Vanzina: finto maresciallo le porta via soldi e gioielli Federica Burger, la moglie del regista Enrico Vanzina, è stata truffata. Persone che si sono finte carabinieri l'hanno chiamata dicendole che un familiare aveva avuto un incidente, e che per evitargli il carcere avrebbe dovuto consegnare i suoi gioielli.

A cura di Natascia Grbic

Federica Burger, la moglie di Enrico Vanzina, è stata truffata: alla donna, con la tattica del ‘finto maresciallo', le sono stati portati via soldi e gioielli che teneva nella sua casa di Roma, in via Fontanella Borghese. Persone che si sono poi date alla fuga, l'hanno prima chiamata presentandosi come carabinieri e dicendo che un familiare aveva avuto un incidente, e poi sono andate a casa sua per prendere i gioielli dalla cassaforte. Burger, che era da sola in casa, è stata raggiunta da un finto maresciallo che si è fatto consegnare tutti i preziosi. Quando la donna si è reso conto di quanto successo, il truffatore era ormai lontano. Ha quindi sporto denuncia in caserma, raccontando l'accaduto.

La notizia è riportata dall'Adnkronos. Secondo quanto dichiarato dall'agenzia, la donna si trovava nella sua abitazione di via Fontanella Borghese, nel centro di Roma, quando è stata raggiunta dalla chiamata di alcune persone che si sono finte carabinieri. Le hanno detto che un familiare aveva appena avuto un incidente, e che per questo avrebbe dovuto presentarsi in caserma. Rimasta sola in casa, è stata raggiunta da un finto maresciallo che si è fatto consegnate i gioielli contenuti nella cassaforte. Le modalità sono sempre le stesse in questo tipo di truffe: i banditi dicono che il denaro serve per pagare la cauzione o per evitare il carcere al familiare. La vittima del raggiro ci crede, vuole evitare sofferenze ai propri cari, e consegna tutto in buona fede, spinta dalla paura che le viene inculcata sul momento. Salvo poi rendersi conto, poco dopo e a mente fredda, di essere state vittime di una truffa.