Truffa Notti delle Lanterne, la denuncia di Stefano: “Hanno preso i miei soldi e sono spariti”

Lanterne cinesi (Immagine di repertorio)

"Sono stato truffato anche io dal Festival delle Lanterne a Roma. Con la mia compagna ci siamo presentati all'evento, ma non c'era nulla". Stefano, trentasei anni originario della provincia di Latina, è tra le persone che hanno acquistato biglietti per il fantomatico spettacolo delle lanterne, un caso al vaglio della polizia postale rispetto al quale molti utenti nelle recensioni online affermano di essere stati truffati. Tramite Fanpage.it ha denunciato l'accaduto, spiegando di aver sporto denuncia ai carabinieri. L'evento in questione era in programma per il 25 ottobre scorso al Laghetto dell'Eur ma, spiega Stefano, una volta sul posto all'orario indicato, non c'era nessuno.

"Cercavo una serata particolare da trascorrere con la mia compagna, ad attirare la mia attenzione è stato un post Instagram che publicizzava l'evento" spiega Stefano a Fanpage.it. Le foto erano bellisime e tutto era confezionato al meglio, tanto da far percepire all'utente che si trattasse di un'esperienza incantevole: lanterne luminose nella cornice della città di Roma, quale evento più suggestivo e romantico?. "Mi sembrava un'idea originale per la mia ragazza, così ho aperto il link del sito web per acquistare i biglietti". Il prezzo era addirittura scontato al 50 per cento. "Ne ho comprati due a 24,99 euro ciascuno". Dopo l'acquisto il cliente ha ricevuto i biglietti digitali tramite indirizzo email, ma senza qrcode. Nella mail c'era scritto che ne sarebbe arrivata un'altra con maggiori dettagli.

"Nessun evento, ho sporto denuncia"

Il trentaseienne ha cominciato a nutrire dei dubbi sull'evento quando, a ridosso della data, ha cercato di contattare gli organizzatori per chiedere informazioni. "Il meteo era un po' incerto, volevo capire se la serata sarebbe stata rimandata in caso di pioggia oppure se si sarebbe svolta lo stesso. Dunque ho inviato una mail con le domande che avevo, senza però ricevere alcuna risposta. Ho compilato anche il form sul portale, ma nulla. Con la mia ragazza abbiamo comunque deciso di presentarci all'evento, quella sera pioveva a dirotto e una volta arrivati sul posto indicato non c'era nulla".

Stefano, reduce della sgradevole esperienza, ha deciso di sporgere denuncia per segnalare il fatto alle forze dell'ordine e per provare a recuperare i soldi persi di uno spettacolo per il quale ha pagato, ma che non c'è mai stato. "Quando sono andato a stampare il bonifico come richiesto dai carabinieri in sede di denuncia, mi sono accorto che il pagamento è andato in Spagna".

"Si sono presi i soldi e sono spariti"

Solo dopo aver sporto denuncia il trentaseienne ha fatto delle ricerche più approfondite online, tra le recensioni di persone che hanno comprato i biglietti e che come lui non hanno assistito ad alcuno spettacolo. "Ho letto che in tanti hanno avuto la mia stessa esperienza: hanno acquistato ticket per un evento che non c'è mai stato, c'è chi ha scritto che l'evento c'era ma che hanno fatto volare dei palloncini".

Stefano ha deciso di raccontare la sua brutta esperienza tramite Fanpage.it, per evitare che qualcun altro faccia il suo stesso errore, con la speranza anche se remota, di riuscire a recuperare il denaro perso: "Mi sono sentito preso in giro e truffato, non ho mai ricevuto alcuna risposta né rimborso, semplicemente si sono presi i soldi e sono spariti".