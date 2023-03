Truffa delle assicurazioni: falsi preventivi online a prezzi bassi, ma i veicoli non erano coperti Dovrà rispondere di truffa e appropriazione indebita un 50enne finito in carcere. Proponeva false polizze a prezzi vantaggiosi, ma i veicoli non avevano copertura.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Prometteva agli automobilisti che stipulando l'assicurazione online con lui avrebbero avuto risparmi vantaggiosi. In realtà i veicoli non avevano alcuna polizza e giravano per strada senza copertura. A finire in carcere come riporta Il Messaggero è un uomo di cinquantanni, che dovrà rispondere davanti al giudice del Tribunale di Velletri dell'accusa di truffa e appropriazione indebita, per aver ingannato e raggirato almeno sette persone. I carabinieri lo hanno arrestato e dovrà comparire davanti all'Autorità Giudiziaria, per rispondere alle accuse a suo carico.

Preventivi delle assicurazioni con prezzi vantaggiosi

Gli episodi sono venuti alla luce nel 2022 dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Velletri, coordinati dalla Procura locale, a seguito delle denunce presentate dalle vittime delle truffe. Secondo quanto ricostruito l'uomo si improvvisava agente d'affari, promettendo ai clienti che scegliendo i suoi preventivi con molte opsioni avrebbero trovato offerte vantaggiose. In effetti i prezzi che proponeva erano competitivi rispetto ad altri che offre il mercato. Li inviava tramite posta elettronica alle persone interessate, come fanno le compagnie assicurative che lavorano regolarmente e il cliente, vedendo che avrebbe rispermiato sulla polizza, si affidava a loro. Così saldava il conto, che accreditava sulla sua Post Pay, ma in cambio non riceveva alcuna copertura.

Dai controlli non risultava alcuna copertura

Il cinquantenne dopo la firma e l'accredito del denaro spariva senza più rispondere. Quando i conducenti dei veicoli venivano fermati per i controlli ai posti di blocco, alle forze dell'ordine non risultava alcuna assicurazione. Ciò li ha spinti a vederci chiaro. I militari sono risaliti a lui grazie a controlli incrociati e verifiche sui numeri di telefono.