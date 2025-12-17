Truffa del finto carabiniere alla moglie di Vanzina, due anni al ladro che le rubò 150mila euro

Federica Burger e Enrico Vanzina

Truffò la moglie dello sceneggiatore e regista Enrico Vanzina, Federica Burger, fingendo di essere un carabiniere e facendosi dare circa 150mila euro in contanti e gioielli. È stato condannato a due anni di carcere il 23enne che a marzo 2025 ha orchestrato un raggiro che gli era fruttato un bottino da sogno.

Truffa del finto carabiniere per la moglie di Enrico Vanzina

Federica Burger, ultraottantenne, in quel momento si trovava nella propria abitazione di via Fontanella Borghese insieme a un domestico, quando ha squillato il telefono. "Signora siamo i carabinieri, deve raggiungerci al comando. La targa della sua automobile è stata clonata e usata per commettere una rapina", questo il classico copione della truffa del finto carabiniere che deve essere stato usato anche in questo caso. Come scrive il Corriere della Sera, la signora Burger ha avuto dei dubbi, ma il 23enne ha insistito ed è riuscito a convincerla ad allontanare il domestico che era con lei e che avrebbe potuto assisterla e evitarle la disavventura.

A quel punto un finto comandante di stazione dei carabinieri le ha comunicato che lui stesso si sarebbe recato presso casa sua. Solo consegnando tutti i soldi e gioielli che aveva in quel momento, avrebbe detto, la donna avrebbe evitato di essere coinvolta personalmente nel procedimento penale successivo alla rapina.

Bottino da 150mila euro fingendosi un carabiniere: condannato a due anni

La truffa è andata a segno e l'uomo di 23 anni, insieme a un complice che è stato giudicato separatamente, è riuscito a farsi consegnare dalla moglie di Vanzina ben 150mila euro fra contanti e oggetti di valore. Solo qualche ora dopo, la donna, resasi conto di quanto successo, ha denunciato il fatto alle vere forze dell'ordine. Resta da capire se, dopo la sentenza di due anni di carcere, la difesa del 23enne farà ricorso in appello.