Truffa alla Motorizzazione di Roma: patenti in cambio di 300 euro Un funzionario della Motorizzazione è stato condannato. I giudici hanno deciso che dovrà pagare 62.439 euro, 8.999 per i tributi non riscossi e ben 53.440 euro per danno all’immagine del ministero delle Infrastrutture.

A cura di Enrico Tata

Trecento euro in cambio di una patente o di una carta di circolazione per veicoli senza manutenzione e per questo pericolosi. Di questo è accusato un ex dipendente della Motorizzazione Civile di Roma-Laurentina. L'uomo è già stato condannato, ma oggi i giudici hanno deciso che dovrà pagare 62.439 euro, 8.999 per i tributi non riscossi e ben 53.440 euro per danno all'immagine del ministero delle Infrastrutture. In pratica, hanno ricostruito i giudici, l'ex dipendente avrebbe "regolarizzato veicoli privi dei requisiti necessari, utilizzando le proprie credenziali al di là dei limiti delle proprie competenze, attraverso la forzatura del sistema e l'utilizzo di falsi riferimenti".

Patenti di guida consegnate dietro pagamento di una mazzetta

Stando a quanto riporta il Messaggero, i fatti sono accaduti nel 2016, tra il primo giugno e il 31 ottobre. L'indagato avrebbe stampato oltre 150 carte di circolazione "in assenza dei presupposti di legge e dei necessari collaudi e verifiche". Inoltre il dipendente, che spesso lavorava come esaminatore, avrebbe rilasciato patenti dietro pagamento di una mazzetta e senza che gli esaminandi avessero superato con successo il test di guida. Per mesi avrebbe versato questi soldi sul suo conto, come se nulla fosse, insieme allo stipendio. "Per mesi l'indagato ha abitualmente messo al servizio del proprio interesse economico la funzione pubblica, con grave danno per la sicurezza stradale", ha scritto ancora il gip. Come detto, l'ex funzionario, non solo dovrà pagare per quanto ha fatto, ma anche per il danno di immagine provocato a tutta la Motorizzazione Civile di Roma.