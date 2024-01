Trovato un cadavere sotto alla tangenziale a Tor di Quinto: è in avanzato stato di decomposizione Si indaga sul ritrovamento del cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. Il corpo era sotto alla tangenziale all’uscita per Tor di Quinto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di un uomo è stato trovato sotto alla tangenziale all'altezza dell'uscita di viale di Tor di Quinto a Roma. Il rinvenimento risale a lunedì scorso primo gennaio ed è avvenuto nell'area Nord della Capitale. Da quanto si apprende il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Si trovava in un giaciglio di fortuna in strada proprio al di sotto della tangenziale. A dare l'allarme è stato un uomo di nazionalità romena, senzatetto, che ha segnalato la presenza del cadavere.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Roma Ponte Milvio. I militari hanno individuato il corpo, ridotto particamente quasi ad uno scheletro, ciò significa che si trovava lì da tempo e che era esposto alle intemperie. Non è stato dunque possibile risalire sul momento all'identità della persona scomparsa.

I militari indagano per cercare di risalire a chi appartengano i resti umani. Hanno ascoltato l'uomo che ha segnalato il ritrovamento, il quale ha spiegato loro che in quel punto di solito si rifugiava un suo connazionale che conosceva e che però non vedeva da tempo. Il sospetto è che possa trattarsi effettivamente di lui perché, a suo dire, non stava bene. Si cerca anche nle database delle persone scomparse. Presenti sul luogo del ritrovamento del cadavere anche i militari della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci, che si sono occupati dei rilievi scientifici.

Terminate le verifiche di rito sul posto la salma è stata trasferita dalla polizia mortuaria presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Agostino Gemelli, dove si trova a disposizione della Procura, che indaga sulla vicenda e che valuterà se disporre l'autopsia. I risultati degli esami autoptici potrebbero aiutare gli inquirenti a fare luce sulle cause del decesso. L'ipotesi al momento maggiormente accreditata è che l'uomo sia morto per cause naturali, ma le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista.