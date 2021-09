Trovato un cadavere in strada a Capena: forse è stato investito da una macchina Il ritrovamento è stato fatto a Capena, sulla strada provinciale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una persona con problemi di tossicodipendenza che stava andando al Sert a prendere il metadone. Sul corpo ci sarebbero ferite compatibili con un investimento da parte di una macchina.

A cura di Natascia Grbic

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato questa mattina sul ciglio della strada provinciale Capena Bivio all'altezza del civico 66. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che nulla però hanno potuto fare per il poveretto se non constatarne il decesso. A quanto si apprende, il corpo presentava numerose ferite: l'ipotesi principale dei carabinieri che indagano sul caso, è che qualcuno lo abbia investito e sia scappato senza prestare soccorso. Si tratta chiaramente solo di un'ipotesi per ora, che dovrà essere verificata dai militari. Secondo le prime informazioni, la persona deceduta sarebbe un uomo con problemi di tossicodipendenza che stava andando al vicino Sert per prendere il metadone. Accertamenti sono tuttora in corso per capire cosa sia realmente accaduto e, nel caso, identificare la persona che potrebbe aver investito l'uomo.

Incidente sulla Casilina, trovato pirata della strada

Ed è stato invece identificato e denunciato l'uomo di trent'anni che due giorni fa ha urtato uno scooter su via Casilina, facendo cadere rovinosamente a terra il conducente. Il centauro è stato sbalzato violentemente dalla sella e ha riportato gravi ferite, tanto che è stato portato d'urgenza al Casilino in codice rosso. Nell'incidente è rimasta ferita anche una donna, passeggera di un'altra macchina coinvolta nel sinistro. L'altra auto, quella guidata dal 30enne e che avrebbe per prima urtato la moto, si è data alla fuga, provando a far perdere le sue tracce. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che in poche ore, ascoltando i testimoni, sono riusciti a scoprire l'identità del pirata della strada, rintracciato poi nel suo appartamento di Torre Maura.