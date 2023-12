Trovato un 36enne morto in strada a Roma: indagine in corso sulla causa del decesso Serve attendere i risultati dell’autopsia per risalire alle cause della morte di un uomo. Il suo cadavere è stato trovato a Colle Prenestino, l’ipotesi è morte per arresto cardiocircolatorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato in via Longoni in zona Colle Prenestino a Roma. Il rinvenimento risale alla notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre, il corpo senza vita era in strada nella periferia Est della Capitale. Non si conoscono le generalità di chi appartenga, presumibilmente è di una persona senzatetto. Le indagini sono in corso, sulla salma verrà disposta l'autopsia, per chiarire le cause del decesso. Il corpo da quanto si apprende non presentava segni di violenza o traumi, che possano far pensare a una morte violenta.

Ipotesi morte per arresto cardiocircolatorio

L'ipotesi principale al momento è che ad uccidere l'uomo sia stato un arresto cardiocircolatorio, un malore improvviso. Tuttavia per ora in attesa dei risultati degli esami non si esclude alcuna pista. Fondamentale per stabilire com'è morto sarà l'esito dell'autopsia. A dare l'allarme è stato un cittadino intorno alle ore 4.30, che ha notato l'uomo in strada privo di sensi e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di ambulanza e forze dell'ordine.

Indagini in corso sulle cause del decesso

Sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario, che ha provato a rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti i carabinieri della stazione San Basilio, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire l'accaduto. I militari hanno raccolto le informazioni finora disponibili e inviato un'informativa in Procura. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio.