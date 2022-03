Trovato morto un altro senza tetto, vittima del freddo: è il quarto in pochi giorni Un altro senza fissa dimora ha perso la vita nel freddo di questa notte, nel complesso del Santuario della Madonna del Divino Amore: è il quarto in pochi giorni.

A cura di Beatrice Tominic

È stato ritrovato stamattina, verso le ore 9, il corpo senza vita di un senza tetto: si tratta della quarta persona senza fissa dimora trovata morta in pochi giorni a causa del freddo nei territori della città di Roma e la sua provincia.

Il senza fissa dimora vittima del freddo di questa notte è stato ritrovato nel suo giaciglio di fortuna nei giardini della Casa del Pellegrino nel complesso del Santuario della Madonna del Divino Amore: poco distante dal cadavere, è stato trovata una bottiglia di alcol che l'uomo aveva bevuto per cercare calore nel gelo notturno. Sul luogo sono immediatamente arrivati i carabinieri della Compagnia di Pomezia, che stanno procedendo all'identificazione dell'uomo: per ora sappiamo che si tratta di un uomo di origine africana di circa 40 anni. Secondo il medico legale, infine, non sono presenti segni di violenza sul corpo.

La quarta vittima del freddo

Con il ritrovamento del cadavere nel complesso del Divino Amore, salgono a quattro i senza tetto ritrovati senza vita negli ultimi giorni. Neanche una settimana fa, infatti, nella giornata di mercoledì 9 marzo, sono stati ritrovati a pochi passi dalla stazione Termini, i corpi di altri due senzatetto, vittime anche loro del gelo che cala nelle ultime nottate sulla città di Roma.

I corpi delle vittime della notte fra martedì e mercoledì scorsi, sono state rinvenuti nella mattina successiva. Il primo senza fissa dimora, trovato dai carabinieri della stazione Roma Quirinale, aveva trovato il suo giaciglio in via Giovanni Amendola: secondo i militari aveva un'età compresa fra i 50 e i 55 anni. Il secondo corpo, un uomo di età apparente fra i 30 e i 40 anni e presumibilmente di nazionalità indiana, invece, è stato rivenuto in piazza della Repubblica. Privi entrambi di documenti, in entrambi i casi sarebbero morti per arresto cardiocircolatorio causato dall'ipotermia.