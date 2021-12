Trovato morto in auto alle Saline di Tarquinia: si tratta di un professore universitario C’è il massimo riserbo su quanto accaduto oggi a Tarquinia. Sul caso indagano i carabinieri, nessuna pista è esclusa, né quella del suicidio né quella dell’omicidio.

A cura di Natascia Grbic

L'uomo trovato morto all'interno di una macchina nei pressi delle Saline a Tarquinia è un professore associato all'Università di Viterbo. Professionista molto noto nel settore, autore di diversi contributi scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali, al momento del ritrovamento aveva alcune ferite sul corpo, anche se non è noto di che natura. Sul caso indagano i carabinieri di Viterbo: al momento nessuna pista è esclusa, né il suicidio né l'omicidio. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo su quanto accaduto, nulla sta trapelando sulla morte del professore dato che sono tanti i dubbi che attanagliano gli inquirenti. A quanto appreso da Fanpage.it, il corpo dell'uomo è stato segnalato al 112 verso l'una e mezza di oggi: a vederlo, riverso nella propria auto, è stato un passante, che ha subito dato l'allarme e chiamato i soccorsi.

Cadavere alle Saline: il mistero dell'arma

In un primo momento si è parlato di un'arma, che i carabinieri starebbero cercando ma non avrebbero ancora trovato. Ma è questo uno dei punti ancora oscuri della vicenda: non è chiaro se ci sia un'arma da cercare. Un fattore che potrebbe essere decisivo per capire in che direzione andranno le indagini nelle prossime ore.