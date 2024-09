video suggerito

Trovato il piromane di Sabaudia: era un volontario della Protezione Civile I carabinieri lo hanno individuato nel corso delle indagini: trovato il piromane che ha appiccato il fuoco al Parco del Circeo, lavorava come volontario della Protezione Civile.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le indagini per cercare di individuare il piromane che lo scorso 28 agosto ha appiccato un incendio nel Parco Nazionale del Circeo, distruggendo 8mila metri quadrai di bosco misto, fra eucalipteto e querce. Secondo le informazioni raccolte fino ad ora dagli inquirenti, si tratterebbe di un uomo di quaranta anni che lavorava come volontario della Protezione Civile, proprio nella squadra intervenuta per spegnere l'incendio.

Una telecamera lo avrebbe ripreso mentre stava raggiungendo un bosco in sella ad una bicicletta elettrica arancione. È stato denunciato per incendio doloso e distruzione delle bellezze naturali. Raggiunto dai carabinieri, ha confessato: "Avevo bevuto, non so perché l'ho fatto", ha dichiarato.

Chi è il piromane che fa parte della Protezione Civile

Quarantenne della zona, conosciuto a Sabaudia. Il piromane che avrebbe appiccato l'incendio al Parco del Circeo, secondo quanto emerso, lavora come operaio in una ditta di manutenzioni e nel tempo libero si dedicava all'associazione di Protezione Civile. Trovato con un video della telecamera, è stato denunciato a piede libero, ma restano ancora aperte le indagini.

In particolare, avrebbe appiccato l'incendio del 28 agosto che ha bruciato che ha bruciato 8mila metri quadrati di bosco misto, eucalipteto e specie quercine.

Individuato piromane, era un volontario della Protezione Civile

Rabbia e sconcerto, come riporta l'edizione locale de il Messaggero, per la scoperta da parte dei volontari del gruppo della Protezione Civile di Latina. Ma le indagini non si arrestano. Da chiarire il movente del gesto e se qualcuno fosse a conoscenza dell'accaduto: non è escluso che possano emergere complici del piromane.