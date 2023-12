Trovato il corpo senza vita di una donna in strada a Campo ‘de Fiori: forse morta per il freddo La donna, senza fissa dimora, è stata trovata priva di vita tra via dei Banchi Vecchi e vicolo della Moretta, a Campo ‘de Fiori. Sul posto i carabinieri di piazza Farnese.

A cura di Natascia Grbic

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina a Roma, a Campo ‘de Fiori. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una persona senza fissa dimora morta a causa del freddo. A un primo esame esterno, infatti, non sarebbero presenti segni di violenza. Sul posto i carabinieri di piazza Farnese per i rilievi del caso, e il medico legale.

Il corpo è stato notato da alcuni passanti, che hanno visto la donna senza vita tra via dei Banchi Vecchi e vicolo della Moretta. Hanno dato subito l'allarme, con l'arrivo dei carabinieri per le indagini. Accertamenti sono in corso per verificare se la donna soffrisse di qualche patologia, che magari si è aggravata con l'abbassarsi nella notte delle temperature.

Per la donna, che non è stata ancora identificata, non c'è stato nulla da fare. Quando i passanti l'hanno notata a terra, in quello che da tempo era il suo giaciglio, era già morta da alcune ore. Era avvolta nelle coperte, molto probabilmente per ripararsi dalle temperature che questa notta a Roma hanno raggiunto minime molto basse, intorno ai tre gradi.

L'abbassamento delle temperature e l'arrivo dell'inverno fa tornare alla ribalta uno dei problemi che ciclicamente tornano nella città di Roma: quello tragico delle morti per il freddo. Persone senza casa che la notte dormono in strada, alla mercé di vento, temporali e clima rigido. Alcuni di loro riescono a ripararsi in giacigli di fortuna, o ad avvolgersi in coperte e sacco a pelo. Soluzioni che spesso non bastano e che non riescono comunque a evitare la morte a chi è già provato dalle dure condizioni di vita in strada.