Trovato cadavere nel fiume Aniene: è di un uomo scomparso nei giorni scorsi Le ricerche di un uomo scomparso nei giorni scorsi sono terminate con il peggiore degli esiti. Il corpo senza vita è stato rinvenuto stamattina in un’insenatura dell’Aniene.

A cura di Alessia Rabbai

I vigili del fuoco sul fiume Aniene dov’è stato ritrovato il cadavere

Il cadavere di una persona di sesso maschile è stato trovato nel fiume Aniene a Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata di oggi, martedì 14 giugno, ed è avvenuto nei pressi di via Valsolda. Da quanto si apprende il corpo appartiene ad una persona, della quale non è stata ancora resa nota l'identità, che era scomparsa nei giorni scorsi. Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto è intervenuto il Nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf), i sommozzatori Sierra 1 e la squadra 6A di Nomentano. Le ricerche che andavano avanti da giorni, i pompieri insieme alle forze dell'ordine hanno battuto l'area circostante al fiume Aniene. Si cercava con l'intento di ritrovarlo vivo, ma ogni speranza è stata infranta dal rinvenimento del cadavere.

Il cadavere era in un'insenatura del fiume Aniene

L'uomo esanime si trovava all'interno delle acque in un'insenatura sulla riva sinistra del fiume. I soccorritori lo hanno individuato tra la vegetazione dopo accurate ricerche e lo hanno raggiunto. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, avvenuto non si sa ancora da quanto tempo. Da un primo esame esterno sul corpo al momento non risultano segni di violenza che possano far pensare ad un omicidio. Presente anche il magistrato di turno e il personale sanitario in ambulanza, le forze dell'ordine, per gli accertamenti di loro competenza. Terminate le verifiche di rito sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sulle cause che hanno provocato il decesso. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, si lavora a 360 gradi senza tralasciare nulla e non si esclude per ora alcuna ipotesi.