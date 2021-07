Trovati due anziani morti in casa a Ostia: marito avrebbe ucciso moglie e si sarebbe tolto la vita Un uomo avrebbe ucciso sua moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Tragedia in un appartamento di via dei Velieri a Ostia, litorale di Roma. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di due pensionati con più di 70 anni. La moglie era da tempo malata ed è stata trovata morta all’interno dell’abitazione. Il marito, invece, è caduto da una finestra nel cortile interno dello stabile.

A cura di Enrico Tata

Secondo i primi risultati delle indagini, sembrerebbe che l'uomo si sia tolto la vita. La porta della casa, infatti, era chiusa dall'interno e non ci sarebbero segni di violenza o disordine in casa. L'ipotesi più probabile, quindi, è quella dell'omicidio-suicidio oppure. Anche l'ipotesi di duplice suicidio, per ora, non è stata scartata dagli investigatori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ostia. Si attende ora l'arrivo del medico legale.