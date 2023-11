Trovata morta con la testa spaccata davanti all’ingresso del palazzo: indagini in corso Trovata morta all’ingresso del palazzo, dopo una caduta dalle scale, con la testa spaccata e in un lago di sangue: indagini in corso per chiarire le cause della morte di un’83enne a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

L'hanno rinvenuta nell'androne di uno dei palazzi popolari di Tor di Nona, alla fine della tromba delle scale, in un lago di sangue. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso venerdì, 10 novembre 2023. Il corpo, ormai senza vita e con la testa spaccata, apparteneva all'ottantatreenne Wanda, conosciuta dagli abitanti della zona come Catherine Spaak. Capelli rossi e bastoni, con una voce inconfondibile e piena di vita: così l'hanno descritta gli abitanti della zona, che la conoscevano da anni.

Separata dal marito, con due figli e due nipotine, sulla sua tragica morte stanno indagando i poliziotti che dovranno fare chiarezza su quanto accaduto. Come scrive il Corriere della Sera, non si conosce ancora cosa è successo: la signora Wanda potrebbe essere scivolata da uno scalino, ma non si esclude che possa essere stata spinta da qualcuno.

Le indagini in corso

L'hanno trovata in un lago di sangue lo scorso venerdì. Sul poso è immediatamente arrivata la figlia della donne, dopo di lei anche carabinieri, polizia e i colleghi della scientifica. Accanto al corpo dell'anziana un sacco dell'immondizia che può far pensare all'ipotesi dell'incidente, una caduta mentre usciva a buttare via la spazzatura. Il suo ruolo di "piazzista" di gioielli a domicilio, come collanine, bracciali e orologi, acquistati al Banco dei pegni da persone in difficoltà economica e poi rivenduti, secondo quanto riportato dalla testata potrebbe aprire nuovi scenari.

Durante i rilievi sono state repertate tracce di sangue, poi è stata disposta l'autopsia. Proprio da questi esami sono emerse le "profonde lesioni letali alla regione frontale del capo, compatibili con una caduta". Questo risultato non sembrebbe chiudere i dubbi a riguardo. Nel frattempo, però, la salma è stata riconsegnata ai familiari e domani mattina si terranno i funerali alle ore 11.