Trova un palloncino giallo dedicato ad un bimbo morto: i genitori lo chiamano per ringraziarlo I genitori di Tommaso incontreranno l’allevatore che ha trovato il palloncino giallo dedicato al loro figlio morto a 9 anni. A liberarlo con una frase commovente è stata zia Vanessa, è volato da Roma al Frusinate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il palloncino giallo per Tommaso trovato da un allevatore in alta montagna

"Cucciolo bello veglia sempre su mamma e papà ed Ele, che ti vogliono bene, gli manchi tanto e sognano di rivederti e abbracciarti, fai il bravo. Zia Vanessa". È il messaggio scritto su un palloncino giallo ed affidato al vento, che Pierluigi, un allevatore, ha trovato una settimana fa sul Monte Pedicino, in provincia di Frosinone. Un ritrovamento inaspettato, che parla di un bimbo, Tommaso, volato in cielo.

L’allevatore emozionato e commosso, non è riuscito a tenersi per sé l'accaduto e lo ha subito raccontato alla sua compagna. Così ha fotografato il palloncino giallo con la frase e glielo ha mandato. Lei lo ha postato su Facebook: "Sulle montagne di Pedicino Pierluigi ha trovato questo palloncino con una dedica da far venire i brividi. Non sappiamo da dove sia arrivato, ma dal messaggio scritto si percepisce che un bambino è volato in cielo. Una cosa che nessuno al mondo avrebbe voluto trovare".

La storia di Tommaso, morto a 9 anni

La frase scritta sul palloncino giallo fa riferimento alla storia di Tommaso, un bambino morto a nove anni, schiacciato da una porta da calcio a New York, un incidente che risale al 2017, durante una lezione della Juventus Soccer Academy. A far volare il palloncino è stata sua zia Vanessa, che abita a Roma e spinto dal vento è arrivato in provincia di Frosinone. Dove l'allevatore lo ha ritrovato.

I genitori di Tommaso incontreranno l'allevatore

Il post con il palloncino giallo pubblicato dalla compagna dell'allevatore su Facebook con la frase commovente ha ricevuto tantissimi commenti e condivisioni. A notarlo stupefatta è stata anche l'autrice, zia Vanessa, che ne ha parlato con i genitori di Tommaso, i quali vivono all'estero. Al loro rientro in Italia incontreranno l'allevatore e la sua compagna. Per i genitori di Tommaso infatti quel ritrovamento è un messaggio da parte di loro figlio, che attraverso la coppia ciociara vuole fargli sapere che li pensa e gli vuole bene, un segno della sua presenza.