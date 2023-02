Trova la madre morta in casa: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia Aperta un’inchiesta sulla scomparsa della donna di 71 anni trovata morta in casa domenica scorsa a Latina. Il fascicolo è contro ignoti.

La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sulla scomparsa di una donna di settantuno anni, trovata morta in casa domenica mattina scorsa 12 febbraio. Un atto dovuto, per consentire agli inquirenti di far luce sulle cause che hanno portato al decesso e di predisporre gli accertamenti necessari, per confermare cosa l'abbia uccisa. Sulla salma verrà infatti svolta l'autopsia, i risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire per quali cause sia effettivamente morta la donna. La salma è stata trasferita in obitorio e sottoposta agli esami nelle prossime ore. Le indagini sono contro ignoti.

L'ipotesi è un malore improvviso

I fatti sono avvenuti in un appartamento in via Ferrucci, nel quartiere Isonzo a Latina. Secondo quanto ricostruito finora l'ipotesi è che la donna, che assumeva diversi farmaci e che era stata precedentemente operata, sia stata colta da un malore improvviso, che l'ha portata alla morte e per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. A dare l'allarme è stato suo figlio, rientrando tardi a casa si sarebbe accorto che la madre non stava bene e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario in ambulanza. Ma una volta che i paramedici sono entrati all'interno dell'abitazione, la donna era ormai già morta. Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, non essendo neanche possibile il trasporto in ospedale. I sanitari hanno avvisato le forze dell'ordine, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Squadra Volante della Questura, che hanno ascoltato i famigliari e hanno svolto gli accertamenti di rito, informando la Procura.