Troppo traffico a Roma: inseguiti dai carabinieri, sono costretti a continuare la fuga a piedi Viaggiavano su un’auto rubata e non si sono fermati all’alt intimato dai carabinieri: dopo una corsa in automobile, sono stati costretti a continuare a piedi per il troppo traffico della capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Non si sono fermati ad un posto di blocco e così è partito l'inseguimento. Un'automobile, una Golf con a bordo due persone, ha accelerato non appena vista la pattuglia dei carabinieri di Città Giardino che li fermata in viale Jonio, nel quadrante a nord est della capitale. Un posto di controllo per le consuete verifiche sul territorio a cui si sono sottratti senza fermarsi all'alt. È successo nella serata di ieri, venerdì 20 ottobre, verso le 22.30, come riporta il Messaggero.

L'inseguimento a Roma nord est

Dopo aver schiacciato sull'acceleratore i due hanno iniziato la loro folle corsa per far perdere le loro tracce. I carabinieri, invece, sono rimasti sempre dietro di loro anche quando, a causa del troppo traffico del Tufello, sono stati costretti ad abbandonare la Golf e a continuare la fuga a piedi cercando di sfuggire ai militari. Troppe automobili incolonnate anche a quell'ora per poter continuare la corsa in automobile.

La fine della corsa e l'arresto

Hanno tentato il tutto per tutto scappato a piedi, ma non ce l'hanno fatta: i due, un uomo di 45 anni di Milano che si trovava alla guida e una ragazza di 26 di Roma che era seduta al suo fianco, sono stati bloccati. Raggiunti dai carabinieri nella vicina via Scarpanto, sono stati entrambi arrestati. L'automobile su cui viaggiavano, utilizzata per la fuga e successivamente abbandonata in strada, è risultata essere stata rubata appena due giorni prima nella zona di Cinecittà, nel quadrante sud est della capitale.

Sia il quarantaseienne che la ventiseienne, invece, dopo ulteriori controlli sono risultati essere già noti alle forze dell'ordine. Per quanto accaduto ieri sera dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.