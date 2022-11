Tromba d’aria a Formia, crolla la parete di un capannone industriale: le immagini impressionanti Una tromba marina è stata avvistata a largo del golfo di Gaeta e una tromba d’aria si è abbattuta nella zona industriale del paese in provincia di Latina, provocando il crollo di una parete di un capannone.

A cura di Enrico Tata

Un tornado si è abbattuto sulla città di Formia nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 novembre. Una tromba marina è stata avvistata a largo del golfo di Gaeta e una tromba d'aria si è abbattuta nella zona industriale del paese in provincia di Latina, provocando il crollo di una parete di un capannone. Non si registrano altri danni a cose o persone.

Le immagini pubblicate su Facebook mostrano per l'appunto i danni causati al capannone industriale.

Un'altra tromba d'aria si è abbattuta a nord di Roma, a Cesano. Nella notte fra ieri e oggi ha danneggiato i tetti di alcune abitazioni in via di Colle Febbraro e ha provocato la caduta di rami e alberi in via di Monte Sant'Andrea.

Per la giornata di oggi la Protezione civile del Lazio aveva diramato un'allerta meteo gialla per maltempo e temporali di forte intensità. Già da domani le condizioni meteo saranno in netto miglioramento e a Roma splenderà il sole lungo tutto l'arco della giornata. Le massime, in calo rispetto all'inizio della settimana, si manterranno intorno ai 20 gradi, con le minime che scenderanno intorno ai 7/8 gradi nelle ore più fredde.

Sempre per domani, però, la Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla per vento forte e mareggiate: "Emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, sabato 5 novembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte".