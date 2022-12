Treno travolge un’auto con a bordo bambini sulla linea Roma-Viterbo a Vitorchiano: ci sono feriti Incidente sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo a Vitorchiano: un treno regionale ha preso in pieno una macchina in corrispondenza di un passaggio a livello. Ferite le persone a bordo dell’automobile.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 29 dicembre 2022, in località Pallone a Vitorchiano, comune a Nord di Roma. Intorno alle 10.30 un treno regionale ha travolto un'automobile in corrispondenza di un passaggio a livello. Per cause ancora da accertare, un convoglio della Roma-Viterbo avrebbe preso in pieno un'automobile. Le persone a bordo della vettura sarebbero rimaste ferite, ma per fortuna non in modo grave. Sono state tutte soccorse dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi e per ricostruire le cause dell'incidente.

Sull'automobile c'erano due bambini, trasportati al Bambino Gesù

A bordo dell'automobile travolta da un convoglio della linea che collega Viterbo a Civita Castellana c'erano quattro persone, due adulte e due bambini. Per i più piccoli è stato necessario il trasporto all'ospedale Bambino Gesù. Stando a quanto si apprende, la macchina è stata trascinata sui binari per circa 100 metri.

La fotografia dell'incidente in alto è stata pubblicata sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas'.

Astral Infomoblità ha informato che a causa dell'incidente sono stati soppressi i seguenti treni: 706 (da Catalano alle 11.14) è soppresso da Vignanello a Viterbo 707 (da Viterbo alle 11.05) soppresso da Viterbo a Vignanello. Qua tutte le informazioni sullo stato della linea, su eventuali altre soppressioni e sull'attivazione delle navette sostitutive.