Treno investe una mucca e deraglia sulla linea Roma-Viterbo Il fatto è avvenuto alle 12.10 circa di oggi, sabato 10 dicembre, tra le stazioni di Grottarossa e Saxa Rubra, periferia Nord di Roma. Nessun ferito.

A cura di Enrico Tata

Una mucca scappata da un allevamento è stata investita da un treno della linea Roma-Viterbo. Il fatto è avvenuto alle 12.10 circa di oggi, sabato 10 dicembre, tra le stazioni di Grottarossa e Saxa Rubra, periferia Nord di Roma. Sul treno partito alle 11.55 da piazzale Flaminio e diretto a Montebello viaggiavano circa 30 persone. Stando a quanto si apprende, fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

La linea è stata interrotta, fa sapere Cotral, e sono stati attivati i bus sostitutivi. L'azienda ha informato anche che presenterà un esposto all'autorità giudiziaria per cercare di accertare eventuali responsabilità e risalire al proprietario dell'allevamento da cui è scappata la mucca. Nel 2017 si era verificato un incidente simile a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui si è verificato oggi e nello specifico all'interno del parcheggio dei bus del nodo di scambio di Saxa Rubra. In quel caso un toro si era allontanato da un allevamento nelle vicinanze della stazione.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale Viterbo Today, i passeggeri del treno coinvolto nell'incidente (gravemente danneggiato in seguito all'impatto con la mucca) sono stati fatti scendere e sono stati costretti a tornare a piedi alla stazione di Saxa Rubra. Sconosciute per il momento le condizioni dell'animale.

Informa Cotral sul proprio profilo Twitter: "Ferrovia Roma-Viterbo, il servizio è ancora sospeso nella tratta urbana a seguito dell’investimento di una mucca che era sui binari. Nessun passeggero è rimasto ferito. Sono attivi i bus sostitutivi". E ancora: "Il servizio riprenderà a breve sulla sola tratta Flaminio – Acqua Acetosa e viceversa".