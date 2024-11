video suggerito

Treno investe un veicolo in un passaggio a livello tra Viterbo e Capranica: un ferito Un treno ha investito il rimorchio di un camioncino sul tratto tra Viterbo e Capranica. Una persona è rimasta ferita, il traffico fermo il tempo dei rilievi e della rimozione del mezzo dai binari.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata questa mattina poco prima delle 8.30. Un treno passeggeri ha urtato un veicolo fermo su un passaggio a livello nella tratta tra Viterbo e Capranica. Il bilancio sarebbe di una persona ferita, fortunatamente non in modo grave, soccorsa dal personale del 118. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici di Rete ferroviaria italiana, in modo da consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Inevitabile conseguenza di questo incidente, infatti, è stata anche la sospensione momentanea della circolazione tra Capranica e Vetralla, e ritardi per gli altri treni regionali. Nel momento in cui scriviamo, l'incidente è però stato risolto e la circolazione è tornata regolare, anche se un treno regionale ha un ritardo di venti minuti e cinque hanno subito limitazioni nel percorso.

Come mai il mezzo fosse sul passaggio a livello chiuso, non è ancora chiaro. Sarà il proprietario del veicolo a chiarire come mai si trovasse lì, se per un errore di valutazione, o un guasto del mezzo, che si è fermato in parte sui binari. Certo è che poteva finire molto male, ma fortunatamente il treno ha colpito solo il rimorchio del furgoncino, che comunque ha riportato danni nell'impatto con il mezzo. Il rimorchio, com'era prevedibile, è invece andato interamente distrutto, finendo sulle sbarre che costeggiano i binari e ribaltandosi nel campo adiacente. Nessuna ferita grave ma tanta paura per il conducente del mezzo, che si è fermato sotto shock subito dopo l'incidente. Anche il macchinista del treno è risultato visibilmente sconvolto, dato che – non riuscendo ovviamente a frenare il treno – ha temuto per il peggio.