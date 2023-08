Treno esce dai binari a Roma, Metro B sospesa tra Laurentina e Piramide Metro B interrotta. Il servizio verrà ripristinato prima possibile, fa sapere Atac in una nota. Non si segnala alcun ferito.

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto si apprende, un treno della Metro B di Roma in partenza dalla stazione Magliana è uscito dai binari. Il servizio, si legge in una nota di Atac, è stato momentaneamente sospeso nella tratta Laurentina-Piramide. I tecnici Atac sono sul posto. La tratta verrà ripristinata il prima possibile. Non si segnala alcun ferito.

Attivi bus sostitutivi, utilizzabili anche linee bus 30 (Laurentina-EUR-Piramide), 31 (Laurentina-EUR Magliana), 714 (EUR-Termini) e 791 (EUR-Marconi).