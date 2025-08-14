video suggerito
Treni rallentati alla vigilia di Ferragosto a Roma: ritardi fino a 30 minuti su Alta Velocità e Regionali
Treni in ritardo e circolazione rallentata nel nodo di Roma dove si è verificato un inconveniente tecnico alla linea.
A cura di Beatrice Tominic
Vigilia di Ferragosto nera per chi si muove in treno a Roma dove, dalle 15.10 circa, la circolazione ferroviaria è rallentata. La causa, come spiega Trenitalia in un avviso pubblicato sul suo sito, è da ricercare in un inconveniente tecnico alla linea avvenuto nei pressi della stazione di Roma Prenestina.
I treni in ritardo a Roma
I problemi hanno iniziato a verificarsi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto 2025, dopo le 15.10. A causa dell'inconveniente tecnico i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.
Articolo in aggiornamento