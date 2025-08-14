roma
video suggerito
video suggerito

Treni rallentati alla vigilia di Ferragosto a Roma: ritardi fino a 30 minuti su Alta Velocità e Regionali

Treni in ritardo e circolazione rallentata nel nodo di Roma dove si è verificato un inconveniente tecnico alla linea.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Beatrice Tominic
13 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Vigilia di Ferragosto nera per chi si muove in treno a Roma dove, dalle 15.10 circa, la circolazione ferroviaria è rallentata. La causa, come spiega Trenitalia in un avviso pubblicato sul suo sito, è da ricercare in un inconveniente tecnico alla linea avvenuto nei pressi della stazione di Roma Prenestina.

I treni in ritardo a Roma

I problemi hanno iniziato a verificarsi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto 2025, dopo le 15.10. A causa dell'inconveniente tecnico i treni Alta Velocità e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. 

Articolo in aggiornamento

Attualità
Cronaca
Trasporti
13 CONDIVISIONI
Immagine
Scontro frontale tra due auto nel Frusinate: gravissimo bambino di due anni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views